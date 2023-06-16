На российском рынке доминировали оптимистичные настроения

В четверг, 15 июня, российский фондовый рынок завершил торговую сессию уверенным ростом, отмечает Автор: Зарина Саидова, аналитик ФГ «Финам»:

– Отечественный рынок укрепился во главе с ритейлом и добывающей отраслью. Поддержку покупательным настроениям оказали, в числе прочего, новости о дивидендной политике АФК «Система».

Внешний фон для торгов в РФ складывается неплохой – американский рынок торгуется в плюсе, а остальные зарубежные площадки показали смешанную динамику.

По итогам торгов Индекс МосБиржи повысился на 1,27% до отметки 2800,17 пункта, а долларовый Индекс РТС окреп на 1,79% до уровня 1054,30 пункта. Что касается динамики рубля, к 19:00 мск пара USD/RUB ушла в минус на 0,49% до 82,5975, а EUR/RUB – окрепла на 0,34% до 91,297.

Нефть марки Brent к 19:00 мск прибавляет в цене 2,87% до отметки $75,30 за баррель.

В отраслевом разрезе лучше рынка выглядели потребительский сектор, металлурги и горнодобытчики, а также химическая промышленность, а хуже рынка – финансовый сектор и химическая промышленность.

В составе Индекса МосБиржи в наибольшем плюсе финишировали НЛМК (+4,8%), «Магнит» (+3,7%) и «Татнефть» (+3,6%). В наибольшем минусе закрылись Московская биржа (-3,0%), «префы» «Транснефти» (-2,0%) и «АЛРОСА» (-1,3%).

Акции АФК «Система» завершили день в плюсе на 1,7%. Совет директоров корпорации порекомендовал общему собранию акционеров одобрить дивидендные выплаты за 2022 год в размере 4 млрд руб.

«Префы» «Транснефти» сегодня скорректировались на 1,9% после динамичного роста днем ранее. Напомним, что совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 16 665,2 на привилегированную акцию.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи вплотную приблизился к сопротивлению на уровне 2810 и с учетом этого может приостановить укрепление.

В четверг, 15 июня, фондовый рынок США ближе к середине торговой сессии показывает умеренно положительную динамику основных индексов.

Накануне Федрезерв по итогам заседания сохранил ключевую ставку без изменения, сделав паузу в монетарном ужесточении, но дал понять, что еще вернется к повышению ставки в остаток года. Вышедшая сегодня макроэкономическая статистика носила смешанный характер – количество первичных обращений за пособиями по безработице в США неделей ранее составило 262 тыс. – ниже усредненных прогнозов, предполагавших 275 тыс., и вровень с предыдущим значением; розничные продажи США в мае увеличились сильнее ожиданий, на 0,3% (м/м), а промышленное производство в минувшем месяце сократилось на 0,2% (м/м), хотя ожидалось его увеличение на 0,2% (м/м).

Внешний фон для американской сессии складывается неоднозначный – азиатские индексы торговались разнонаправленно, как и европейские.

К 19:05 мск индекс широкого рынка Standard & Poor’s 500 торгуется с повышением на 0,82% на отметке в 4408,30 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average прибавляет 0,99% до уровня в 34 315,29 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite торгуется в плюсе на 0,73% на отметке в 13 725,85 пункта.

Долларовый индекс теряет 0,59%, фьючерсы на золото торгуются с повышением на 0,93%, на серебро – в плюсе на 0,85%.

В составе индекса голубых фишек в минусе торгуются только 3 бумаги, а именно Nike, American Express и Disney. Прибавляют более 1% бумаги UnitedHealth, Microsoft, Chevron, Caterpillar, Verizon и др.

Сеть супермаркетов Kroger проседает на 4,6% после публикации отчетности за квартал с окончанием в мае и прогнозов по годовым финансовым результатам. Квартальные результаты оказались выше ожиданий аналитиков, но компания воздержалась от повышения прогнозов на текущий год, что явилось разочарованием для инвесторов.

Акции сотового оператора T-Mobile дорожают на 3,7% на фоне новостей о том, что аналитики Morgan Stanley включили их в свой список топовых вложений.

Акции производителя айфонов Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», прибавляют 0,9%.