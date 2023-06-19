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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июня: 5 250,6499 руб/1 г золота и 62,9500/1 г серебра

ЦБ РФ с 17 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 250,6499 руб.
  • 1 грамм серебра - 62,9500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 632,9199 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 679,1001 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 28,8598 р. (0,55%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3600 р. (2,11%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,1000 р. (0,27%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 86,5799 р. (2,30%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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