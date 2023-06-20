ПСБ: На ожиданиях повышения ключевой ставки ЦБР интересно смотрятся облигаций с плавающей ставкой купона
Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ
В понедельник индекс доходности гособлигаций вырос до 9,72% (+1 б.п.). В отсутствии значимых локальных новостей давление на цены рублевых облигаций оказывало ухудшение настроений на глобальных рынках из-за ухудшения прогнозов по экономике Китая.
Сегодня, перед недельными аукционами Минфина РФ по размещению нового госдолга преобладание продавцов, скорее всего, сохранится. Доходность среднесрочных и длинных ОФЗ с фиксированной ставкой купона может вырасти еще в пределах 5 б.п. В условиях высокой вероятности повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях рекомендуем увеличивать в портфеле долю облигаций с плавающей ставкой купона с привязкой к Ruonia и сокращать позиции в классических бумагах сроком до 2 лет.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.