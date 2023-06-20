Комментарии

ПСБ: На ожиданиях повышения ключевой ставки ЦБР интересно смотрятся облигаций с плавающей ставкой купона

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник индекс доходности гособлигаций вырос до 9,72% (+1 б.п.). В отсутствии значимых локальных новостей давление на цены рублевых облигаций оказывало ухудшение настроений на глобальных рынках из-за ухудшения прогнозов по экономике Китая.

Сегодня, перед недельными аукционами Минфина РФ по размещению нового госдолга преобладание продавцов, скорее всего, сохранится.  Доходность среднесрочных и длинных ОФЗ с фиксированной ставкой купона может вырасти еще в пределах 5 б.п. В условиях высокой вероятности повышения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях рекомендуем увеличивать в портфеле долю облигаций с плавающей ставкой купона с привязкой к Ruonia и сокращать позиции в классических бумагах сроком до 2 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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