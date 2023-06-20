ПСБ: Пара доллар-рубль продолжила консолидацию в диапазоне 83-85 руб.

Торговая активность долларом с расчетами «завтра» остается на уровнях середины прошлой недели, при этом на рынке не наблюдается новых вводных для формирования направленной динамики – на внешних рынках доллар взял паузу в снижение, как и нефтяные котировки взяли паузу в росте. Технически на МосБирже доллар выглядит перекупленным, впрочем, сложности репатриации части средств экспортерами предотвращают американскую валюту от коррекции.

Более уверенные позиции на рынке демонстрирует евро. Недавние результаты заседания ФРС оказывают поддержку европейской валюте, что в целом, может сохраниться в ходе ближайших торгов.

Сегодня мы полагаем, что заметных изменений на валютном рынке инвесторы вряд ли смогут увидеть. На текущий момент, явных драйверов для продолжения роста доллара или его коррекции – не наблюдается. Актуальным считаем диапазон 83-85 руб.