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ПСБ: На ожиданиях повышения ставки ЦБР классические ОФЗ продолжают дешеветь

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник снижение цен ОФЗ продолжилось. Индекс доходности гособлигаций вырос до 9,75% (+3 б.п. за день и +10 б.п. накопленным итогом после заседания ЦБР 9 июня). Более сильный рост доходности происходил в бумагах срочностью до 6 лет. Основным драйвером переоценки ОФЗ выступает повышение инвесторами ожиданий по уровню ключевой ставки ЦБР.

Сегодня Минфин РФ предложит на недельных аукционах комбинацию классических ОФЗ-ПД серии 26243 (15 лет до погашения), ОФЗ-ПД 26242 (6 лет) и инфляционный выпуск ОФЗ-ИН серии 52005 (10 лет). Полагаем, что Минфин сохранит консервативную тактику размещения госдолга поскольку квартальный план (850 млрд руб.) уже выполнен на 82,5%. Тем не менее коррекция на рынке рублевых гособлигаций сегодня может продолжиться, учитывая навес предложения ОФЗ на второе полугодие и ожидания повышения ставки ЦБР. Ближайшей целью по индексу доходности гособлигаций RGBI видим уровень 9,8%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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