ПСБ: Brent останется в диапазоне 75-78 долл./барр., выход из этого диапазона зададут завтрашние данные по запасам нефти США

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера цены на нефть Brent умеренно скорректировались, но остались выше 75 долл./барр. Способствовали локальному охлаждению нефтяного рынка, наряду с робкими попытками доллара окрепнуть к мировым валютам, муссируемые СМИ новости: представители государственной CNPC заявили, что из-за роста спроса на электромобили спрос на нефть в КНР может вырасти в этом году чуть хуже мартовского прогноза.

Сдержали покупки также сообщения о росте поставок из Ирана в мае до 1,5 млн барр./сутки, 5-летних максимумов и решимость Венесуэлы нарастить добычу на 15%, до 0,9 млн барр./сутки. Впрочем, среднесрочные ожидания по нефти остаются позитивными - КНР по-прежнему остается ключевым локомотивом спроса на нефть, а политика ОПЕК+ настраивает на то, что на рынке во 2 полугодии будет дефицит предложения топлива даже несмотря на возможность неглубокой рецессии в развитых странах.

Сегодня утром котировки Brent сдержанно подрастают. Сильных триггеров для направленного движения мы пока не видим, исходим что наш целевой диапазон 75-78 долл./барр. сохранит свою актуальность сегодня. Полагаем, что выход котировок из этого диапазона определит тональность недельного отчета по рынку энергоносителей в США, сдвинутого на четверг из-за праздника (в понедельник в стране праздновался День освобождения рабов).