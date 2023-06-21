Комментарии

ПСБ: Brent останется в диапазоне 75-78 долл./барр., выход из этого диапазона зададут завтрашние данные по запасам нефти США

Евгений Локтюхов, ПСБ

Вчера цены на нефть Brent умеренно скорректировались, но остались выше 75 долл./барр. Способствовали локальному охлаждению нефтяного рынка, наряду с робкими попытками доллара окрепнуть к мировым валютам, муссируемые СМИ новости: представители государственной CNPC заявили, что из-за роста спроса на электромобили спрос на нефть в КНР может вырасти в этом году чуть хуже мартовского прогноза.

Сдержали покупки также сообщения о росте поставок из Ирана в мае до 1,5 млн барр./сутки, 5-летних максимумов и решимость Венесуэлы нарастить добычу на 15%, до 0,9 млн барр./сутки. Впрочем, среднесрочные ожидания по нефти остаются позитивными - КНР по-прежнему остается ключевым локомотивом спроса на нефть, а политика ОПЕК+ настраивает на то, что на рынке во 2 полугодии будет дефицит предложения топлива даже несмотря на возможность неглубокой рецессии в развитых странах.

Сегодня утром котировки Brent сдержанно подрастают. Сильных триггеров для направленного движения мы пока не видим, исходим что наш целевой диапазон 75-78 долл./барр. сохранит свою актуальность сегодня. Полагаем, что выход котировок из этого диапазона определит тональность недельного отчета по рынку энергоносителей в США, сдвинутого на четверг из-за праздника (в понедельник в стране праздновался День освобождения рабов).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно». Павел Поляков – о гостиницах на Байкале
«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги