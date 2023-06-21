ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги во вторник небольшим ростом к отметке 84,8 руб.

Жильников Егор, главный аналитик ПСБ

В ходе вчерашних торгов давление на позиции национальной валют слегка увеличилось, при этом изменений в торговой активности не наблюдалось. Мы полагаем, что на рост пары доллар-рубль повлияли в большей степени спекулянты отчасти отыгрывающие новости о допуске иностранцев к биржевым торгам валютой. Стоит заметить, что до сих пор сохраняются трудности с репатриацией средств экспортерами, при этом, по данным ФТС, импорт в РФ вернулся к докризисным значениям, что соответственно ослабляет позиции рубля.

На утро среды пара доллар-рубль частично корректируется без явных фундаментальных и новостных поводов. Мы продолжаем ориентироваться на локальную консолидацию доллара в диапазоне 83-85 руб.