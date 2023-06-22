Владимир Лящук, главный аналитик ПСБ

Российский рынок акций растет во главе со сталелитейными компаниями. Индекс МосБиржи прибавлял 0,3%. Котировки нефти марки Brent росли на 1,6% и поднялись выше 76 долл./барр. Курс доллара по отношению к рублю снижался на 0,7%.

Лучше рынка выглядели сталелитейные компании на ожиданиях хороших отчетностей и идее возврата к выплатам дивидендов. Бумаги Норникеля и Русала снижались вслед за мировыми ценами на цветные металлы.

В секторе финансов продолжили расти акции Сбербанка и ВТБ на сохранении идеи рекордных прибылей этих банков по итогам 2023 года.

В нефтегазовом секторе отметим восстановление Газпрома и Новатэка, после коррекции предыдущих дней. При этом, бумаги нефтяных компаний снижались на фоне ожиданий введения ограничений ЕС в отношении нефтепровода Дружба.

Во внутренних секторах отметим акции КАМАЗа, которые поднимались выше отметки 220 руб. и обновили исторический максимум на ожиданиях выхода компании в сегмент легковых автомобилей и расширения бизнеса.

Во второй половине недели индекс МосБиржи может консолидироваться около отметки 2800 пунктов. При этом, отметим риск перехода рынка к коррекции в ближайшие недели из-за возможного ухудшения ситуации на глобальных фондовых площадках и товарных рынках.