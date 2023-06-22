«Открытие»: После неуверенного утреннего старта российский рынок перешел к росту

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

После неуверенного утреннего старта российский рынок перешел к росту в первой половине дня в среду. Вновь дорожают акции сталеваров, хотя это в большей степени спекулятивные покупки. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 22,1 млрд руб в первой половине дня.

По состоянию на 15:45 мск Индекс МосБиржи - 2818,77 (+0,54%), а Индекс РТС - 1053,91 п. (+1,05%).

Лидерами среди индексных бумаг были N+ Group, «Северсталь», ММК, АФК «Система» и НЛМК. Самыми слабыми были ГК «ПИК», привилегированные «Транснефть», «НОВАТЭК», TCS Group, «Сургутнефтегаз».

Корпоративных новостей в среду весьма немного. «Магнит» (MGNT) сообщил об открытии 1000 магазинов «Моя цена», т. Е. бюджетных точек продаж. Вероятно, динамика открытия подобных магазинов опережает конкурентов. Акции «Магнита» дорожали на сообщении компании.

Вновь дорожают акции сталеваров. Однако динамика этих бумаг носит спекулятивный характер. Пару дней назад сектор металлургов и добычи был взбудоражен заявлением главы «Северстали» (CHMF) относительно того, что дивидендная пауза не продлится вечно. Впрочем, понятие вечно на рынке может быть весьма растяжимым.

В секторе строительных компаний продолжают дорожать акции «Самолёт» (SMLT), реагируя на покупку активов. Однако другие бумаги сектора уже начали корректироваться.

Рубль укреплял свои позиции. Налоговый период всё же берёт своё. Экспортёры продают валюту по крайне выгодному курсу в рамках подготовки к выплатам в бюджет.

Индекс доллара торговался без существенной волатильности. Слабость фунта, который накануне укрепился на ожиданиях дальнейшего повышения ставки Банка Англии, компенсируется укреплением иены. Впрочем, все эти движения укладываются в рамки обычной волатильности. В среду и четверг председатель ФРС выступает перед американскими законодателями. Ожидается, что глава американского регулятора озвучит позицию относительно дальнейшего повышения ставки.

По состоянию на 15:45 мск:

DXY - 102,25 (+0,12%),

EUR/USD - $1,0915 (-0,03%),

GBP/USD - $1,2715 (-0,38%),

USD/JPY - 141,87 (+0,29%),

USD/RUB – 84,26 (-0,62%),

EUR/RUB – 91,94 (-0,39%),

CNY/RUB – 11,694 (-0,60%).

Британская инфляция смущает своей устойчивостью

Европейские индексы торговались в минусе. Одной из идей дня было снижение инфляции в Великобритании. Однако реальная статистика показала, что инфляция осталась на уровне 8,7% вместо ожидаемого снижения до 8,4%. Подобная динамика роста цен предполагает, что Банку Англии пока невозможно остановится на достигнутых ставках. Вероятно, что и в еврозоне война с инфляцией еще не завершилась. На этом фоне европейский сектор недвижимости терял более 2%. Сектор автомобилестроения был среди лидеров. Продажи автомобилей в Европе растут десятый месяц подряд. При этом продажи электромобилей в мае выросли на 71% в годовом выражении. Впрочем, доля на рынке таких автомобилей в мае составила лишь 13,8% по сравнению, к примеру, с 24% в Китае.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7547,24 п. (-0,29%),

DAX - 16060,33 п. (-0,32%),

CAC 40 - 7261,75 п. (-0,44%).

Рост продаж электромобилей в Европе и Китае ухудшает долгосрочные перспективы нефти

Существенных событий на рынке нефти не было. Однако котировки Brent всё же ушли ниже $76 за баррель. Рост продаж электромобилей в Китае и Евросоюзе говорит о том, что рынок автомобилей вряд ли будет сектором роста спроса на топливо в ближайшие годы. Поэтому главным фактором возможного повышения цен на нефть остаются действия производителей нефти. В июле Саудовская Аравия начнёт добровольно сокращать добычу нефти ещё на 1 млн баррелей в сутки.

По состоянию на 15:45 мск:

WTI - $71,16 (-0,04%),

Brent - $75,80 (-0,13%),

Алюминий - $2203,5 (-1,30%),

Золото - $1939,5 (-0,43%),

Никель - $21495 (-2,12%).

Акции производителей электромобилей могут стать очередным сектором для инвестиционного азарта

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,1% в Dow Jones до 0,3% в NASDAQ. В преддверии выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла британская инфляция несколько шокировала. Рынок ожидал замедление роста цен, но темпы повышения остались на прежнем уровне 8,7%. Соответственно, это вызывает вполне осязаемые опасения, что и в США инфляция далека от замедления. Поэтому оценка вероятности повышения ставки ФРС на июльском заседании подскочила до 74%.

Акции FedEx теряли более 3% на фоне прогнозов компании по падению спроса на доставку в текущем квартале. Акции Tesla дорожали на 2%. Глава компании Илон Маск вновь говорил об инвестициях в Индии. Кроме того, все большее число производителей электромобилей принимает стандарты Tesla на быструю зарядку своих средств передвижения. Акции китайского производителя электромобилей Li Auto дорожали, реагируя на продление льгот на налог с продаж в Китае. Также продолжили дорожать бумаги производителя электрических грузовиков Nikola.