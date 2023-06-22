Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги в среду снижением, продолжая консолидацию в диапазоне 83-85 руб.

На текущий момент на валютной секции МосБиржи в ключевых валютных парах не наблюдается явных сигналов к формированию направленной динамики, при этом торговая активность фактически не меняется второй день подряд. С одной стороны, сложности с репатриацией средств экспортерами и стабильный импорт поддерживают позиции иностранных валют, с другой стороны, технически, начинают прослеживаться первые сигналы к коррекции, что может быть поддержано активизацией экспортеров перед налоговыми выплатами.

Отметим, что в центре внимания рынка завтрашнее решение FATF касательно внесения России в черный или серый список. В случае, если организация решит внести Россию в черный список, на валютном рынке можно будет увидеть ощутимую коррекцию пары доллар-рубль. В базовом сценарии мы не закладываем такого решения, ввиду чего эффект от результатов скорее будет носить ограниченный характер на котировки валют.

Сегодня мы продолжаем ориентироваться на консолидацию пары доллар-рубль в диапазоне 83-85 руб. Явных драйверов для выхода из диапазона на текущий момент не наблюдаем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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