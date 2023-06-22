ПСБ: Если недельные данные от Минэнерго США окажутся неплохими, Brent попытается выйти из диапазона 75-78 долл./барр. вверх

Евгений Локтюхов, ПСБ

Котировки Brent вчера смогли подрасти, выйдя в верхнюю часть нашего текущего целевого диапазона 75-78 долл/барр. День был достаточно скуден на сильные новости, поэтому цены на нефть в основном двигались за долларом, ослабевшим к мировых валютам - индекс DXY упал, уйдя на минимумы с середины мая, а евро в паре с долларом вплотную приблизился к отметке 1,10.

Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла в профильном комитете Конгресса США существенного влияния на рынок нефти не оказали, так как не несли ничего существенного. Так, Дж. Пауэлл в очередной раз подтвердил, что руководство ФРС склонно еще повысить ключевую ставку, однако по-прежнему не может оценить последствия произошедшего ужесточения условий кредитования на экономическую активность, поэтому решения по ставке будет принимать в зависимости от складывающейся ситуации.

Состояние банковской системы Дж. Пауэлл оценивает как устойчивое, но в то же время говорит о том, что регулятору необходимо быть "осторожным", чтобы не нанести ущерб бизнес-моделям небольших банков. В результате очередная порция осторожных заявлений руководителя американского ЦБ лишь подкрепила ожидания. что еще один "хайк" возможен, но вряд ли больше, учитывая, пусть и плавное, но торможение инфляции, а также отсутствие уверенности ФРС в снижении рисков по экономике и банкам.

Вечером вышли данны от Американского индистута нефти - согласно его оценкам, запасы сырой нефти в США неожиданно сократились на 1,246 млн барр., несмотря на продолжающееся высвобождение нефти властями стратегических резервов. Это задает позитивные ожидания по недельному отчету Минэнерго по рынку нефти и нефтепродуктов, который будет опубликован сегодня.

Тем не менее, Brent сегодня утром находится под небольшим давлением, удерживает "под" отметкой 77 долл./барр. Полагаем, что если цифры Минэнерго США по запасам сырой нефти и спросу на топливо не разочаруют, котировки могут протестировать зону 78-80 долл./барр., которая сейчас выступает важным техническим препятствием для развития роста.