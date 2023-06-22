Комментарии

ПСБ: Сегодня ждем стабилизацию котировок ОФЗ на данных по низкой недельной инфляции в РФ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду отрицательная переоценка ОФЗ продолжилась. Индекс доходности гособлигаций вырос до 9,78% (+3 б.п. за день и +13 б.п. накопленным итогом после заседания ЦБР 9 июня). Снижение цен проходило по всей кривой ОФЗ из-за повышения инвесторами ожиданий по ключевой ставке ЦБР. Также сказывается предложение большого объема нового госдолга при сокращении свободных лимитов и запасов ликвидности у крупных игроков.

Минфин РФ вчера разместил ОФЗ на 75,3 млрд руб. по номиналу. Ведомство продало «классические» ОФЗ-ПД 26242 (6 лет до погашения) на 16,8 млрд руб. при спросе 27 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 10,2%, что предполагает премию к закрытию вторника 6 б.п. Новый «классический» выпуск ОФЗ-ПД 26243 (15 лет до погашения) был продан на 36,4 млрд руб. при спросе 59,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 10,94%. Инфляционные бумаги ОФЗ-ИН 52005 (10 лет до погашения) были проданы на 22 млрд руб. при спросе 25,4 млрд руб. с доходностью «3,11% + Инфляция».

Росстат сообщил, что недельная инфляция по 19 июня составила 0,02%, с начала июня - 0,22%. Из-за дефляции в июне прошлого года инфляция в годовом сравнении немного ускорилась до 3,0% (2,9% на предыдущей неделе). Темпы роста потребительских цен в июне этого года остаются низкими, что выступает позитивным сигналом для рынка рублевых облигаций. Полагаем, что сегодня котировки ОФЗ могут стабилизироваться около достигнутых уровней.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно». Павел Поляков – о гостиницах на Байкале
«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги