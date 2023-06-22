ПСБ: Сегодня ждем стабилизацию котировок ОФЗ на данных по низкой недельной инфляции в РФ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду отрицательная переоценка ОФЗ продолжилась. Индекс доходности гособлигаций вырос до 9,78% (+3 б.п. за день и +13 б.п. накопленным итогом после заседания ЦБР 9 июня). Снижение цен проходило по всей кривой ОФЗ из-за повышения инвесторами ожиданий по ключевой ставке ЦБР. Также сказывается предложение большого объема нового госдолга при сокращении свободных лимитов и запасов ликвидности у крупных игроков.

Минфин РФ вчера разместил ОФЗ на 75,3 млрд руб. по номиналу. Ведомство продало «классические» ОФЗ-ПД 26242 (6 лет до погашения) на 16,8 млрд руб. при спросе 27 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 10,2%, что предполагает премию к закрытию вторника 6 б.п. Новый «классический» выпуск ОФЗ-ПД 26243 (15 лет до погашения) был продан на 36,4 млрд руб. при спросе 59,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 10,94%. Инфляционные бумаги ОФЗ-ИН 52005 (10 лет до погашения) были проданы на 22 млрд руб. при спросе 25,4 млрд руб. с доходностью «3,11% + Инфляция».

Росстат сообщил, что недельная инфляция по 19 июня составила 0,02%, с начала июня - 0,22%. Из-за дефляции в июне прошлого года инфляция в годовом сравнении немного ускорилась до 3,0% (2,9% на предыдущей неделе). Темпы роста потребительских цен в июне этого года остаются низкими, что выступает позитивным сигналом для рынка рублевых облигаций. Полагаем, что сегодня котировки ОФЗ могут стабилизироваться около достигнутых уровней.