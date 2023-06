«Открытие»: Ожидания и действия по политике центральных банков продолжат влиять на рынки

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Ожидания и действия по политике центральных банков продолжат влиять на рынки

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть торгуется в минусе, азиатские рынки преимущественно снижаются. Китай и Гонконг отдыхают, а вот в Японии продают бумаги полупроводниковой индустрии. Рубль преимущественно слабеет в утренние часы, укрепляясь лишь против доллара США. Рынок акций, вероятно, вновь начнёт день с попыток уйти в коррекцию за счёт нефтяных бумаг и акций металлургов.

Согласование нового уточняющего пакета санкций в Евросоюзе не испугало российский рынок

Российский рынок показал рост по итогам торгов в среду. Вновь подрастали металлурги, компании информационных технологий и транспортный сектор. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 45,23 млрд руб.

По итогам торгов 21 июня индекс МосБиржи - 2819,3 п. (+0,56%), а индекс РТС - 1057,74 п. (+1,42%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

ЭН+ГРУП ао 490,4 4,83% СевСт-ао 1 180,4 3,09% Полюс 11 308 2,99% Сургнфгз-п 37,76 2,4% ММК 46,6 2,36%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

Транснф ап 139 150 -1,17% ПИК ао 771,7 -0,95% TCS-гдр 3 386 -0,54% Татнфт 3ап 499,1 -0,42% Роснефть 481,45 -0,4%

Лишь один сектор строительных компаний завершил день в минусе на 0,45%. Остальные девять отраслевых индексов показали рост. Наиболее сильным он был в транспортном секторе (+2,94%).

Новости из Евросоюза говорят о согласовании 11-го пакета санкций против РФ. Однако главной его задачей является блокирование возможностей обхода предыдущих ограничений. То есть новые меры приняты лишь против индивидуальных лиц, но остальное является лишь техническим моментом.

Сектор строительных компаний демонстрировал коррекционные настроения. Накануне он показал существенный рост на новостях о покупке «Самолётом» (SMLT) активов в московском регионе. Однако для всего сектора это лишь промежуточные события консолидации отрасли.

Бумаги сталеваров вновь показали существенный рост. В начале недели появилось заявление главы «Северстали» (CHMF) о том, что дивидендная пауза продлиться не вечно. Во вторник акции сталеваров корректировались. Однако, если учитывать спекулятивный характер российского рынка, то заявленные ожидания могут отыгрываться достаточно долго.

Акции «Магнита» (MGNT) завершили день ростом более чем на 1,5%. Розничная сеть сообщила об открытии 1000 магазинов «Моя цена», т. Е. бюджетных точек продаж. Вероятно, динамика открытия подобных магазинов опережает конкурентов.

Рубль смог укрепиться относительно основных конкурентов. На текущей неделе повышенное влияние на валютный рынок оказывает подготовка экспортёров к налоговым платежам. Однако состояние торгового баланса существенно снижает эффект от продажи экспортной выручки. Впрочем, стоит обратить внимание на то, что годовая инфляция к 19 июня разогналась уже до 2,96%. То есть предупреждения ЦБ РФ относительно инфляционных рисков всё же имеют под собой основания и ждать смягчения денежной политики в ближайшие месяцы не стоит.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 101,662 (-0,45%),

EUR/USD - $1,0989 (+0,65%),

GBP/USD - $1,2777 (+0,1%),

USD/JPY - 141,76 (+0,22%),

USD/RUB – 83,98 (-0,95%),

EUR/RUB – 92,00 (-0,33%),

CNY/RUB – 11,648 (-0,99%).

Председатель ФРС продолжает настаивать на дальнейшем повышении ставки

Торги в США завершились снижением индексов. Пессимизм формировался с самого утра, когда сначала вышла статистика по британской инфляции, которая осталась на уровне 8,7% в мае при ожиданиях снижения до 8,4%. Затем уже в действие вступили представители ФРС. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает необходимым сделать паузу и позволить политике ФРС сделать своё дело. Однако сам Бостик будет голосовать лишь в 2024 году. По его мнению, сдерживающей политика регулятора стала лишь недавно и необходимо время для проявления эффекта, а новые повышения ставки лишь приведут к необязательному избыточному замедлению экономики.

Председатель ФРС выступал перед бюджетным комитетом палаты представителей. Он не стал придумывать что-либо новое, а повторил свои тезисы с пресс-конференции неделю назад. Инфляция слишком устойчивая и требуется время для её замедления. Он также подчеркнул, что большинство в ФРС считает необходимым повысить ставку ещё до конца года. Относительно июньского заседания он высказался вновь, что это была не пауза, а пропуск.

FedEx (FDX) выдал негативный прогноз, ссылаясь на слабый спрос и рост расходов из-за инфляции. Власти Техаса предупредили, что зарядные станции должны использовать, как стандарт Tesla (TSLA) для быстрой подзарядки электромобилей, так и признанную национальный стандарт CCS, если зарядные станции хотят участвовать в электрификации дорог с использованием федеральных денег. Федеральная Торговая Комиссия подала в суд на компанию Amazon (AMZN), обвиняя её в навязывании премиального тарифа обслуживания своим клиентам. Netflix (NFLX) изучает Paramount (PARA) в качестве объекта поглощения для усиления своих возможностей в съёмке фильмов.

Динамика по секторам: Technology -1,41%, Communication Services -1,36%, Consumer Discretionary -1,17%, Real Estate -0,44%, Financials -0,19%, Health +0,06%, Materials +0,35%, Consumer Staples +0,39%, Industrials +0,57%, Utilities +0,84%, Energy +0,92%.

По итогам торгов:

DJIA - 33951,52 п. (-0,30%),

S&P 500 - 4365,69 п. (-0,52%),

NASDAQ - 13502,20 п. (-1,21%).

Спад эйфории искусственного интеллекта негативно сказывается на акциях полупроводниковой отрасли

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Китай и Гонконг не торговали по случаю праздника драконьих лодок. Меж тем в Японии акции пытались расти в утренние часы, но уже во второй половине дня продажи преобладали. Дорожали акции финансовых организаций на ожиданиях более высоких ставок по их зарубежным вложениям. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial прибавляли 3,9%, Sumitomo Mitsui Financial на 1,9%, а Mizuho Financial на 2,0%. Коррекция продолжилась в полупроводниковых бумагах на фоне спада эйфории по поводу искусственного интеллекта. Бумаги Advantest Corp. Снижались на 5,1%, а Tokyo Electron на 3,3%. Акции Panasonic подрастали на 2,5% на заявлениях компании о том, что она будет поставлять батареи для электромобилей Mazda. Однако самым сильным сектором был индекс торговых компаний.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 – 33328,73 п. (-0.73%).

Нефть нащупала хрупкий временный баланс между пессимизмом и оптимизмом

Нефть торговалась в минусе, но удерживалась выше $76 за баррель Brent. Пока можно говорить о стабилизации баланса продавцов и покупателей, или идей пессимизма относительно роста спроса в Азии и спада потребления в Европе и США. Азиатский спрос всё же пересиливает, ибо переработка нефти в КНР выросла в мае на 15,4%, а индийский спрос на топливо вырос за май на 8%. Пессимисты могут предъявить ожидания более высоких ставок, но даже они уже не могут усилить позиции доллара до максимальных значений в текущем году. Кроме того, запасы нефти в США, по данным API, снизились на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей при ожиданиях роста на 0,3 млн баррелей. Официальный отчёт Минэнерго появится в четверг, т.е. на день позже обычного из-за праздника в понедельник.

По состоянию на 8:45 мск: