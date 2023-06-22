ПСБ: Акции Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 2800-2850 пунктов

Облигации Сегодня ждем стабилизацию котировок ОФЗ на данных по низкой недельной инфляции в РФ.

В фокусе

Цены на золото могут продолжить снижаться

Фьючерс на золото в ходе вчерашних торгов опустился к отметке 1940 долл./унц. – важного уровня поддержки. Макроэкономические данные сигнализируют о стабильной ситуации в экономике США. В частности, в мае почти на 22% выросло количество новых строящихся домов в Америке, при том, что рынок ждал снижения на 0,8%. Сопоставимые значения были в марте 2021. На прошлой неделе также были опубликованы предварительные данные по индексу потребдоверия от университета Мичигана, который вырос сильнее ожиданий, достигнув 63,9 пунктов. Кроме этого, вчера председатель ФРС Пауэлл заявил, что регулятор готов дальше повышать ставку. Фьючерсы на ставку говорят о том, что Федрезерв по итогам заседания в конце июля повысит ставку на 25 б.п.

Мы опасаемся, что золото может продолжить падение, если котировки не удержат отметку 1940 долл./унц. В таком случае цены на драгоценный металл рискуют опуститься к минимумам середины апреля текущего года – 1900 долларов за унцию.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в среду смог обновить годовые максимумы. В то же время объёмы торгов продолжили снижаться, составив по итогам дня 50,1 млрд руб. – минимальное значение с 9 июня. За исключением девелоперов, все остальные сегменты показали положительную динамику по итогам дня. Наибольший рост показал транспортный сектор во главе с бумагами НКХП, которые выросли почти на 40%. Триггером могло стать сообщение компании об увеличении отгрузки зерна за первые 5 месяцев 2023 года в 2 раза. Вновь хорошо выглядел потребсектор. Здесь в лидерах оказались обновившие исторический максимум акции КАМАЗа, а также бумаги О’КЕЙ и М.Видео. Акции Соллерс напротив оказались в минусе после двух сессий роста. В списке лидеров снова были металлурги, особенно заметно подорожали бумаги Северстали, которые на данный момент уже достигли значений начала апреля прошлого года. Также пользовались спросом акции Полюса и Мечела. Среди ключевых сегментов наиболее слабо выглядел нефтегазовый сектор, в плюсе завершили день лишь «префы» Сургутнефтегаза, Газпром нефти, Газпрома, НОВАТЭКа и обыкновенные акции Башнефти. В лидерах снижения оказались бумаги Транснефти на фоне новостей о том, что в 11 пакет санкций ЕС будут включены ограничения на одну из веток нефтепровода «Дружба».

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 2800-2850 пунктов. Допускаем, что сегодня индекс в течение дня будет пытаться расти, но на наш взгляд, инвесторам стоит быть осторожным с покупками. Прежде всего настораживает снижающиеся объёмы торгов, в то время, как индекс находится у годовых максимумов. Совокупность этих двух факторов отражает неуверенность инвесторов в продолжении роста рынка, из-за чего ситуация может резко измениться, что приведёт к заметному снижению индекса.

Россиискии рынок облигации

В среду отрицательная переоценка ОФЗ продолжилась. Индекс доходности гособлигаций вырос до 9,78% (+3 б.п. за день и +13 б.п. накопленным итогом после заседания ЦБР 9 июня). Снижение цен проходило по всей кривой ОФЗ из-за повышения инвесторами ожиданий по ключевой ставке ЦБР. Также сказывается предложение большого объема нового госдолга при сокращении свободных лимитов и запасов ликвидности у крупных игроков.

Минфин РФ вчера разместил ОФЗ на 75,3 млрд руб. по номиналу. Ведомство продало «классические» ОФЗ-ПД 26242 (6 лет до погашения) на 16,8 млрд руб. при спросе 27 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 10,2%, что предполагает премию к закрытию вторника 6 б.п. Новый «классический» выпуск ОФЗ-ПД 26243 (15 лет до погашения) был продан на 36,4 млрд руб. при спросе 59,5 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 10,94%. Инфляционные бумаги ОФЗ-ИН 52005 (10 лет до погашения) были проданы на 22 млрд руб. при спросе 25,4 млрд руб. с доходностью «3,11% + «инфляция».

Росстат сообщил, что недельная инфляция по 19 июня составила 0,02%. Из-за дефляции в это время в прошлом году инфляция в годовом сравнении ускорилась до 3,0% (2,9% на предыдущей неделе). Темпы роста потребительских цен в июне этого года остаются низкими, что выступает позитивным сигналом для рынка рублевых облигаций. Полагаем, что сегодня котировки ОФЗ могут стабилизироваться около достигнутых уровней.

Корпоративные и экономические события

Европлан: облигации с доходностью до 10,8% годовых

Лизинговая компания Европлан планирует 22 июня провести сбор заявок инвесторов на новые облигации. Ориентир доходности предполагает премию к G-curve в размере 250 б.п., что соответствует 10,8% годовых. Срок обращения: 2 года, погашение частями по 50% в даты выплаты 7-го и 8-го купонов.

Наше мнение: находящиеся в обращении облигации Европлана близкой срочности торгуются с премией к G-curve около 225 б.п. Таким образом, ориентир доходности новых облигаций содержит премию 25 б.п. к вторичному рынку, что выглядит интересно для покупки.

В качестве бенчмарка для Европлана могут выступать новые облигации Балтийский лизинг БО-П08 (рейтинг «ruА+»), закрытие книги заявок прошло 20 июня с доходностью 11,21% на 2 года, премия по доходности к G-curve составила 282 б.п.

Европлан занимает лидирующие позиции в сегменте лизинга автомобилей в России. Лизинговый портфель 171 млрд руб. Компания демонстрирует высокую эффективность. Чистая процентная маржа за 2019 – 2022 гг. находилась в диапазоне 8 – 11%, рентабельность капитала (ROE) 39 - 40%. Достаточность капитала поддерживается с хорошим запасом (>20%).

Европлан имеет более высокий кредитный рейтинг («ruАА») по сравнению с Балтийским лизингом. Таким образом меньший уровень премии к G-curve смотрится справедливо.