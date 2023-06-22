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Курсы валют ЦБ РФ на 22 июня: 84,2467 руб/доллар США и 92,0014 руб/евро

ЦБ РФ с 22 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 84,2467 руб.
  • 1 евро - 92,0014 руб.
  • 10 китайских юаней - 117,0590 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0131 р. (0,02%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0731 р. (0,08%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1960 р. (0,17%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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