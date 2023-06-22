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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 июня: 5 228,7998 руб/1 г золота и 64,3800/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 5 228,7998 руб.
  • 1 грамм серебра - 64,3800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 611,0801 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 786,6101 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 55,2498 р. (1,05%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4800 р. (0,74%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 51,0499 р. (1,92%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,1300 р. (0,37%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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