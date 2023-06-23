«Открытие»: Коррекция пока не получается у российского рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Коррекция пока не получается у российского рынка

Российский рынок снижался в первой половине дня. Однако индекс МосБиржи оттолкнулся от отметки 2805,92 п. и почти ликвидировал потери. Золотодобывающая «Полюс» решила уйти с Лондонской Биржи. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 20,1 млрд руб в первой половине дня.

По состоянию на 15:55 мск Индекс МосБиржи - 2816,68 п. (-0,09%), а Индекс РТС - 1058,44 п. (+0,07%).

Лидерами среди индексных бумаг были привилегированные «Транснефть», привилегированные «Сургутнефтегаз», Globaltrans, ГК «ПИК», «ЛУКОЙЛ». Самыми слабыми оказались VK, «Аэрофлот», ММК, N+ Group и «Ростелеком».

Совет директоров «Полюс» (PLZL) принял решение о делистинге расписок с Лондонской Биржи. В компании видят нецелесообразность поддержания программ ГДР и АДР.

NASDAQ отказал HeadHunter (HHR) в сохранении листинга. Апелляция компании была отклонена. Однако бумаги HeadHunter торговались в плюсе. Листинг на NASDAQ никоим образом не сказывается на инвестиционном случае компании.

В плюсе торговались «Абрау-Дюрсо» (ABRD). В пятницу 23 июня состоится собрание акционеров, на котором ожидается утверждение выплаты дивидендов. Акционеры «Ашинского метзавода» (AMEZ) решили провести делистинг акций. Бумаги у несогласных будут выкупаться по цене 72 руб за штуку. Вероятно, что именно в этом решении кроются случае непредсказуемого роста акций «Ашинского метзавода» в последние месяцы.

Рубль всё же вспомнил о том, что в период подготовки к налоговым выплатам увеличивается предложение валюты. Россиянин укреплял свои позиции против основных конкурентов. Однако не стоит закладывать чрезмерный оптимизм, так как после выплат в бюджет вновь вернётся прежняя конфигурация баланса, в котором доминируют импортёры, а предложение со стороны экспортёров не растёт.

Индекс доллара торговался без существенной волатильности. Национальный Банк Швейцарии, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на 25 Б.П. до 1,75%. Реакция швейцарского франка была минимальной. Банк Англии немного удивил тем, что повысил ставку на 50 Б.П. до 5,0%. Однако и реакция фунта стерлингов также была незначительной. Ещё до заседания британского регулятора многие говорили о таком сценарии, так как инфляция в Великобритании осталась на уровне 8,7% по итогам мая вместо предполагаемого снижения до 8,4%.

По состоянию на 15:55 мск:

DXY - 101,735 (+0,06%),

EUR/USD - $1,0986 (-0,03%),

GBP/USD - $1,2751 (-0,15%),

USD/JPY - 142,17 (+0,2%),

USD/RUB – 83,82 (-0,19%),

EUR/RUB – 92,08 (+0,09%),

CNY/RUB – 11,642 (-0,05%).

Рынки Европы отреагировали снижением на очередные повышения ставок центральных банков

В отличие от валют, реакция фондовых рынков на действия регуляторов была более ярко выраженной. Британский FTSE 100 терял более 1%, так как долговой рынок с его высокой доходностью становится более интересным, чем негарантированный доход от акций в условиях кредитного ужесточения. Тем не менее, банковский сектор был одним из худших, теряя почти 2%. Технологичный сектор терял более 1%. Сектор автомобилестроения снижался на 1,5%. Согласно статистике IW institute, экспорт автомобильных двигателей в Китай из Германии в I квартале упал на 26%, что многие связывают с ростом популярности электромобилей в КНР. Также в США законодатели выступили с инициативой дополнительной защиты прав покупателей автомобилей, что, по мнению дилеров, может привести к росту конечной стоимости. Акции Ocado Group дорожали на 17%. В прессе появилась информация о возможном интересе к покупке бизнеса.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7479,85 п. (-1,05%),

DAX - 15949,53 п. (-0,46%),

CAC 40 - 7195,75 п. (-0,90%).

Высокие ставки и продажи электромобилей негативно влияют на нефтяные цены

Нефть также негативно реагирует на дальнейший рост ставок, который может привести к снижению экономической активности. Впрочем, активный рост продаж электромобилей в Китае также начинает настораживать. В текущем году на китайском рынке реализовано уже 1,9 млн электромобилей и гибридов, что привело к пересмотру прогноза роста спроса на нефть в китайской CNPC. Китайские специалисты теперь ждут прирост спроса на уровне лишь 3,5% вместо 4,5% в начале года. Впрочем, вечером ситуация может немного измениться, когда выйдут данные от Минэнерго по запасам. Накануне Американский Институт Нефти сообщил о сокращении коммерческих запасов нефти в США на 1,2 млн баррелей за прошлую неделю.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $75,75 (-1,78%),

WTI - $71,17 (-1,88%),

Алюминий - $2227 (-0,42%),

Золото - $1935,4 (-0,37%),

Никель - $21250 (+0,05%).

Акции в США склонны продолжить коррекцию

Индекс национальной активности ФРБ Чикаго упал в мае до -0,15 п. с 0,14 п. в апреле. Ожидалось снижение до нейтрального значения 0,0 п. Число первичных обращений за пособием по безработице в США составило на прошлой неделе 264 тыс., как и неделей ранее.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня в пределах 0,2%.

Акции Tesla (TSLA) теряли около 2% после того, как аналитики Morgan Stanley снизили рекомендацию по бумаги до «на уровне рынка». Рекомендации по алюминиевой Alcoa вовсе были снижены до «хуже рынка». Бумаги Boeing теряли около 2% на новостях о забастовке работников одного из ключевых поставщиков комплектующих. Впереди ещё одно выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, но уже в банковском комитете сената.