ПСБ: На негативном внешнем новостной фоне сегодня доходность ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг цены ОФЗ стабилизировались, индекс доходности гособлигаций RGBI остался на уровне 9,78%. Данные Росстата о низкой недельной инфляции в РФ и уже прошедший рост доходности ОФЗ на 10 -20 б.п. после заседания ЦБР 9 июня способствовали возвращению интереса к рублевым гособлигациям.

Внешний новостной фон на утро пятницы для сегмента рублевых облигаций складывается преимущественно негативно. Цены на нефть продолжают снижение, двигаясь к отметке $73,4 за баррель (-1% к закрытию четверга). Повышение ставок мировыми Центробанками способствует снижению склонности к риску на глобальных рынках. Банк Англии и норвежский ЦБ вчера подняли ставки на 50 б.п., Швейцарский национальный банк - на 25 б.п.

С учетом конъюнктуры внешних рынков сегодня активность продавцов на рынке ОФЗ может усилиться. На этом фоне индекс доходности гособлигаций RGBI может вырасти до 9,8%.