Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль продолжает демонстрировать боковое движение в узком диапазоне 83-85 руб.

В начале торговой сессии четверга рубль предпринимал инерционные попытки к росту, впрочем, развить динамику не получилось. Давление на позиции национальной валюты в течение дня оказала ощутимая коррекция нефтяных котировок. Отметим, что корректировались все ключевые валюты развивающихся стран.

Из интересного выделим ощутимый обвал турецкой лиры к рублю. Давление на лиру оказало ее ослабление на глобальных рынках на фоне решения ЦБ Турции впервые за долгое время повысить ключевую ставку до 15%, что рынки оценили, как недостаточным для контроля инфляции. Полагаем, что дальнейшее ослабление турецкой валюты выглядит весьма логичным.

На утро пятницы доллар торгуется без заметных изменений. Полагаем, что пара доллар-рубль сможет завершить торги легким снижением в диапазоне 83-85 руб. в преддверии выходных, однако явных драйверов для выхода из коридора пока не наблюдается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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