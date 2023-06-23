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ПСБ: Нефть вновь Brent тяготеет к минимумам года

Евгений Локтюхов, ПСБ

Котировки Brent упали, уйдя в более низкий диапазон, зону 70-75 долл./барр. на фоне попыток укрепления доллара и уверенного роста "коротких" долларовых ставок, а также неожиданно резкого повышения ставки Банком Англии (+50 б.п., до 5%), формирующих опасения сохранения ведущими ЦБ более жесткой политики в дальнейшем. Безыдейности рынку нефти добавили и начавшиеся выходные в КНР, лишающие в конце недели дополнительного спекулятивного спроса.

Вышедшие вчера недельные данные Минэнерго США по рынку энергоносителей также содержали негативные сюрпризы, не оказав нефтяным котировкам поддержки. Так, хотя запасы сырой нефти и заметно снизились (-3,83 млн барр.), неожиданно на 0,6% упала загрузка американских НПЗ, до 93,1%, что довольно нетипично для середины июня. Кроме того, продолжил повышаться экспорт топлива из США (чистый экспорт на прошлой неделе увеличился на 0,7 млн барр./сутки и составил 1,9 млн барр/сутки, максимум с середины мая), указывая на некоторое усиление давления предложения на глобальных рынках топлива.

Сегодня утром Brent продолжает находится под умеренным давлением, торгуется чуть выше 73 долл./барр. Инерционно котировки тяготеют к минимумам года, району 70-72 долл./барр. Рассчитываем, что эта зона будет удержана. так как текущее ослабление рынка нефти мы связываем больше с конъюнктурными факторами локального характера (корректировать наши ожидания по спросу в США на невыразительных недельных данных мы считаем преждевременным).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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