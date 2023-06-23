«Открытие»: Высокие ставки продолжат пугать глобальный рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Высокие ставки продолжат пугать глобальный рынок

Внешний фон перед началом торгов в России негативный. Азиатские рынки снижаются, нефть дешевеет. Впереди публикация предварительных индексов деловой активности по различным странам и высока вероятность, что статистика будет хуже ожиданий. Рубль укрепляется в утренние часы, что может стать дополнительным фактором давления на акции экспортёров.

Коррекция пока не реализуется на российском рынке

Российский рынок завершил торги четверга минимальным снижением. Едва наметившаяся коррекция индекса МосБиржи завершилась на подступах к отметке 2805 пунктов. Значимых корпоративных новостей не было, но некоторые всё же заслуживают внимания. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 34,384 млрд руб, что является весьма незначительным объёмом для последних недель.

По итогам торгов 22 июня индекс МосБиржи - 2815,83 п. (-0,12%), а индекс РТС - 1056,18 п. (-0,15%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Россети 0,1 1,77% МКБ ао 6,69 1% ЛУКОЙЛ 5 130 0,1% Сургнфгз-п 37,76 0,09% Транснф ап 139 300 0,07%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

ЭН+ГРУП ао 475,4 -3,77% VK-гдр 622,8 -2,9% Аэрофлот 41,94 -2,83% ВТБ ао 0,02 -2,55% AGRO-гдр 937,8 -2,03%

3 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а семь показали рост. Самый существенный подъём в транспортном секторе (+3,55%) за счёт роста бумаг торговых портов и «Совкомфлота». Наибольшее снижение в секторе строительных компаний (-0,45%) из-за коррекции в бумагах «Самолёт» и «Эталон».

Совет директоров «Полюс» (PLZL) принял решение о делистинге расписок с Лондонской Биржи. В компании видят нецелесообразность поддержания программ ГДР и АДР. Однако данное событие почти не отразилось на акциях компании. Сбыт добываемого золота налажен даже в условиях наложенных ограничений, а бумаги компании пользуются вниманием внутренних инвесторов.

NASDAQ отказал HeadHunter (HHR) в сохранении листинга. Апелляция компании была отклонена. Однако бумаги HeadHunter торговались в плюсе почти на 2,8%. Листинг на NASDAQ никоим образом не сказывается на инвестиционном случае компании. В условиях дефицита кадров услуги HeadHunter пользуются спросом на внутреннем рынке и внимание зарубежных инвесторов влияние на бумаги не оказывает.

Подорожали акции «Абрау-Дюрсо» (ABRD). В акционеры компании 23, или 29 июня, рассмотрят вопрос дивидендов. В условиях ограничения поставок зарубежного вина бизнес «Абрау-Дюрсо» становится ещё актуальней-. Акционеры «Ашинского метзавода» (AMEZ) решили провести делистинг акций. Бумаги у несогласных будут выкупаться по цене 72 руб за штуку. Вероятно, что именно в этом решении кроются случае непредсказуемого роста акций «Ашинского метзавода» в последние месяцы.

Привилегированные бумаги «Транснефти» (TRNFP) закрыли торги в плюсе. Новый 11-ый пакет санкций Евросоюза затрагивает только поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», но не касается поставок по южному ответвлению. Соответственно, всё остаётся на прежних позициях.

Рубль предпринимал попытки укрепления, но пока конфигурация торгового баланса не позволяет этим попыткам достичь успеха. Рубль слабеет весьма активно приблизительно с марта. Связано это с активным ростом импорта. В первые два месяца года экспорт из РФ в Китай вырос на 31,3%, а из Китая в РФ всего на 19,8%. Картина существенно поменялась по итогам пяти месяцев. Рост китайского экспорта в РФ уже составил 75,6%, а российские поставки увеличились на 20,4%. Кроме того, в марте указом президента некоторым компаниям разрешили оставлять внешнюю выручку на зарубежных счетах. Всё это привело к сокращению предложения валюты на Московской Бирже и слабости рубля.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 102,005 (+0,32%),

EUR/USD - $1,0958 (-0,28%),

GBP/USD - $1,2744 (-0,2%),

USD/JPY - 143,16 (+0,9%),

USD/RUB – 84,05 (+0,08%),

EUR/RUB – 92,18 (+0,20%),

CNY/RUB – 11,650 (+0,02%).

ФРС упорствует в дальнейшем повышении ставок

Торги в США завершились разнонаправленным закрытием индексов. Dow Jones не смог выбраться из минуса, а вот NASDAQ и S&P 500 смогли подрасти после нескольких дней снижения. Меж тем начиналось всё менее оптимистично. Национальный Банк Швейцарии повысил ставку на 25 базисных пункта до 1,75%. Банк Англии удивил рынок повышением ставки на 50 базисных пункта до 5,00%.

Председатель ФРС выступал второй день перед законодателями. Ничего особо нового сказано не было, но он подтвердил тезисы, высказанные накануне и неделю назад в рамках пресс-конференции. Повышению ставки ещё быть, так как инфляция оказывается более устойчивой. Он отметил, что его собственные ожидания вполне совпадают с траекторией предполагаемой ставки, а значит повышений может быть два. Особенно устойчивой инфляция остаётся в сфере услуг. Впрочем, он не забыл подчеркнуть, что ФРС всё же близка к цели своего пути и дальнейшие действия стоит предпринимать осторожней. Управляющая ФРС Мишель Боумен также заявила о необходимости дальнейшего повышения ставки, дабы достигнуть уровня достаточной жёсткости денежной политики для контроля над инфляцией. Сама инфляция остаётся неприемлемо высокой, даже с учётом замедления основных индексов.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США осталось на уровне 264 тыс. за прошлую неделю. Это уже третья подряд неделя, когда число обращений за пособием превышает 260 тыс. Продажи домов на вторичном рынке жилья выросли за май на 0,2%.

Поддержку рынку обеспечили большие имена. Бумаги Amazon (AMZN) выросли на 4,3%, Apple (AAPL) на 1,7%, а Tesla (TSLA) на 2%, хотя в утренние часы акции производителя электромобилей были под давлением. Spirit AeroSystems (SPR) приостановит работу своих производств из-за забастовки персонала. Однако это также затронет одного из главных клиентов, а именно аэрокосмическую Boeing (BA). Застройщик KB Home (KBH) отчитался лучше ожиданий за I квартал, а также вполне уверенно повысил прогнозы, даже на фоне ожиданий высоких ставок. Совет директоров Logitech (LOGI) одобрил новую программу обратного выкупа на $1 млрд. Tesla получила снижение рекомендации у Morgan Stanley до «на уровне рынка», а вот рекомендации по алюминиевой Alcoa (AA) понижены до «хуже рынка».

Динамика по секторам: Consumer Discretionary +1,53%, Communication Services +1,15%, Technology +0,92%, Health +0,65%, Consumer Staples +0,51%, Materials -0,29%, Industrials -0,71%, Financials -0,74%, Utilities -0,76%, Energy -1,3%, Real Estate -1,44%.

По итогам торгов:

DJIA - 33946,71 п. (-0,01%(,

S&P 500 - 4381,89 п. (+0,37%),

NASDAQ - 13630,61 п. (+0,95%).

Японский рынок прерывает полосу роста из десяти недель

Динамика азиатских индексов преимущественно негативная. Материковый Китай продолжает отмечать праздник драконьих лодок, но торги в Гонконге возобновились. Индекс Hang Seng терял почти 2%, а по итогам недели потери могут превысить 6%. Технологичный сектор снижался на 2,6%. Предполагаемое повышение ставки ФРС автоматически приведёт к повышению ставки в Гонконге. Меж тем инфляция в Гонконге ниже, чем в США, а это означает, что положительная ставка и, соответственно, высокая доходность рынка долга в гонконгских долларах будет отвлекать капитал с рынка акций.

Японский рынок может завершить первую неделю в минусе после роста в течение десяти недель. Индекс Nikkei 225 повышался в начале дня на 0,8%, но затем резко ушёл в минус на волне фиксации прибыли. Подобный рост волатильности может говорить о том, что повышение японского рынка близко к завершению и в дальнейшем его может ожидать достаточно ощутимая коррекция. Наиболее сильно фиксация прибыли проявилась в секторе торговых компаний, который терял более 3%. В начале недели сектор демонстрировал существенный рост. Сектор ЖКХ повышался на 0,7% и это был лучший результат дня. Однако рост в секторе был преимущественно обеспечен бумагами Tokyo Electric Power, которые поднялись на 5,6%. Базовая инфляция в Японии замедлилась в мае до 3,2% с 3,4% в апреле при ожиданиях замедления до 3,1%. Общая инфляция также замедлила темпы роста до 3,2% с 3,5% в апреле. Предварительный индекс производственной активности Японии упал до 49,8 п. в июне с 50,6 п. в мае. В сфере услуг индекс опустился до 54,2 п. с 55,9 п. В обоих случаях ожидался рост деловой активности.

По состоянию на 8:25 мск:

Алюминий - $2202,5 (-0,07%),

Золото - $1925,2 (+0,17%),

Никель - $21150 (+0,07%).

Упорство центральных банков в повышении ставок пугают нефть

Нефть продолжает дешеветь на опасениях ещё более высоких ставок и, как следствие, замедления экономик ведущих стран. Не помогло даже вполне ощутимое снижение запасов в США. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 16 июня коммерческие запасы нефти в США -3,83 млн баррелей, бензина +479 тыс. баррелей и дистиллятов +434 тыс. баррелей. Более того, администрация Джо Байдена продолжает упорно разгружать стратегические запасы. На прошедшей неделе было продано 1,719 млн баррелей, а сами продажи продолжаются уже 12-ть недель подряд.

По состоянию на 8:45 мск: