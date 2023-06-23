Спрос на облигации ООО «Балтийский лизинг» превысил 12 млрд руб.

20 июня 2023 года состоялся сбор заявок на облигации ООО «Балтийский лизинг» - одной из ведущих лизинговых компаний России. Выпуск серии БО-П08 имеет срок обращения 10 лет, оферту через 2 года, купонный период 30 дней, номинальную стоимость 1 000 руб.



Первоначальный диапазон ставки купона составлял 11,00-11,20% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 11,57-11,79%, а первоначальный объем выпуска – 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе сбора заявок превысил 12 млрд руб., что позволило Компании несколько раз снизить ориентир ставки и установить его на уровне 10,70%, а также увеличить объем выпуска в 2 раза до 10 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.



Размещение облигаций на Московской бирже и расчеты по сделке запланированы на 23 июня 2023 года.



Являясь организатором данного выпуска, Россельхозбанк продолжает развитие сотрудничества с ООО «Балтийский лизинг» на рынке капитала. Ранее в банк выступал организатором дополнительного выпуска облигаций компании серии БО-П06 объемом 10 млрд руб.