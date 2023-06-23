ПСБ: Акции Ожидаем, что Индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2780-2820 пунктов

Облигации Снижение склонности к риску на глобальных рынках сегодня будет оказывать давление на цены ОФЗ.

В фокусе

Транспортный сектор вчера был в лидерах роста

В лидерах роста вчерашних торгов был высоковолатильный транспортный сектор на фоне отсутствия идей в других секторах рынка. Вновь в заметном плюсе были акции НМТП, ДВМП и Совкомфлота. Инвесторы продолжают закладывать улучшение перспектив сектора и последующие выплаты хороших дивидендов. При этом, транспортировка нефтепродуктов морскими путями продолжает набирать значимость в условиях текущих внешних ограничений.

Конъюнктурно сегмент выглядит привлекательно, как и менее ликвидные бумаги потребсектора, - рассчитываем, что в ближайшие пару дней он останется «лучше рынка».

Российский рынок акции

Индекс МосБиржи впервые с 14 июня завершил торги ниже отметки 2800 пунктов. Основная сессия прошла в целом достаточно спокойно, индекс завершил её в символическом минусе, однако ближе к окончанию вечерней сессии российский рынок начал резко снижаться без каких-либо значимых причин. Объёмы торгов продолжили сокращаться 4ю сессию подряд, достигнув 46,4 млрд руб., обновив минимум с 9 июня. Динамика бумаг была разнонаправленной, лучше остальных выглядели акции транспортных компаний и потребсектор. Вновь лидерами стали бумаги НКХП, прибавив за два дня более 70%. Продолжили восстанавливаться также акции НМТП, ДВМП и Совкомфлота. В потребсекторе обновили локальные максимумы бумаги Мать и Дитя. Заметно подорожали и акции Белуги, в течения дня стараясь закрепиться выше зоны сопротивления на отметках 4300-4350 рублей. В металлургическом секторе сильнее остальных прибавили бумаги ТМК после двух дней коррекции. Лидеры предыдущего дня – акции сталелитейщиков, оказались в списке аутсайдеров. Нефтегазовый сектор пока не особо реагирует на слабость нефтяных котировок. Акции Татнефти прекратили снижаться в ожидании ГОСА 30 июня. Небольшой рост показали также бумаги ЛУКОЙЛа.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2780-2820 пунктов. Мы не видим явных триггеров для роста ключевых «фишек»: внешний фон складывается негативно, кроме того, участники рынка находятся в ожидании новостей по возможным санкционным ограничениям и могут начать сокращать позиции перед выходными.

Российский рынок облигации

В четверг цены ОФЗ стабилизировались, индекс доходности гособлигаций RGBI остался на уровне 9,78%. Данные Росстата о низкой недельной инфляции в РФ и уже прошедший рост доходности ОФЗ на 10 -20 б.п. после заседания ЦБР 9 июня способствовали возвращению интереса к рублевым гособлигациям.

Внешний новостной фон на утро пятницы для сегмента рублевых облигаций складывается преимущественно негативно. Цены на нефть продолжают снижение, двигаясь к отметке $73,4 за баррель (-1% к закрытию четверга). Повышение ставок мировыми Центробанками способствует снижению склонности к риску на глобальных рынках. Банк Англии и норвежский ЦБ вчера подняли ставки на 50 б.п., Швейцарский национальный банк - на 25 б.п.

С учетом конъюнктуры внешних рынков сегодня активность продавцов на рынке ОФЗ может усилиться. На этом фоне ожидаем роста индекса доходности гособлигаций RGBI до 9,8%.