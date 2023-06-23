Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 июня: 5 176,2402 руб/1 г золота и 62,0300/1 г серебра ЦБ РФ с 23 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 176,2402 руб.

1 грамм серебра - 62,0300 руб.

1 грамм платины - 2 550,9600 руб.

1 грамм палладия - 3 610,0500 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 52,5598 р. (1,01%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3500 р. (3,65%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 60,1201 р. (2,30%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 176,5601 р. (4,66%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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