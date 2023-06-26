ПСБ: Акции Сегодня ждем возврата индекса МосБиржи выше отметки 2780 пунктов

Облигации Сегодня доходность классических ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов, отыгрывая ослабление рубля.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в пятницу, к завершению вечерней сессии, потерял более 2%, упал к уровню 2730 пунктов. Резко взлетели и объемы торгов, превысив 80 млрд руб., - максимальное значение с 6 июня. Поводом для всплеска негативных настроений стали события вокруг ЧВК Вагнер, побудившие инвесторов, в первую очередь, физических лиц, закрывать позиции по всему спектру ликвидных бумаг и пытаться открывать "короткие" позиции. Хуже рынка выглядели наиболее волатильные бумаги, в первую очередь это представители hi-tech, потребсектора и девелоперов, в то время как ключевые бумаги "весовых" секторов несли сравнительно небольшие потери. Акции компаний сталелитейного сектора, хотя и растеряли неплохой внутридневной рост, проявили устойчивость. Поддержку оказали слабеющий рубль и ожидания возврата к выплате дивидендов. В частности, акции Северстали завершили день в символическом минусе.

Сегодня ждем, учитывая нормализацию внутриполитической обстановки, закрытия "коротких" позиций и возврата индекса МосБиржи выше отметки 2780 пунктов. Не исключаем, что на старте торгов индекс может подскочить к 2800 пунктам, но, вероятно, он не сможет удержать этот уровень. На ближайшие перспективы рынка смотрим осторожно, - повода для активных покупок, учитывая текущие уровни и дивидендную доходность рынка, а также уязвимость внешних рынков, не видим.

Россиискии рынок облигации

В пятницу на рынке ОФЗ преобладала боковая динамика при снижении активности. Значение индекса доходности гособлигаций RGBI не изменилось и составило 9,78%. За всю прошлую неделю индекс RGBI вырос на 7 б.п., а за две недели после заседания ЦБР 9 июня уже на 13 б.п. Недельные данные по низкой инфляции способствовали стабилизации цен ОФЗ в четверг и пятницу после прошедшей коррекции.

Сегодня с утра рубль демонстрирует негативную динамику, отыгрывая события с ЧВК Вагнер и снижение склонности к риску на глобальных рынках после повышения ставок ЦБ Швейцарии, Норвегии, Англии на прошлой неделе. С учетом складывающегося новостного фона в начале этой недели на рынке ОФЗ, скорее всего, будут преобладать умеренные продажи. Индекс доходности гособлигаций RGBI сегодня может подрасти до 9,8%. В текущей конъюнктуре рекомендуем увеличивать позиции в защитных инструментах с плавающей ставкой купона.