ПСБ: Сегодня доходность классических ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов, отыгрывая ослабление рубля

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу на рынке ОФЗ преобладала боковая динамика при снижении активности. Значение индекса доходности гособлигаций RGBI не изменилось и составило 9,78%. За всю прошлую неделю индекс RGBI вырос на 7 б.п., а за две недели после заседания ЦБР 9 июня уже на 13 б.п. Недельные данные по низкой инфляции способствовали стабилизации цен ОФЗ в четверг и пятницу после прошедшей коррекции.

Сегодня с утра рубль демонстрирует негативную динамику, отыгрывая события с ЧВК Вагнер и снижение склонности к риску на глобальных рынках после повышения ставок ЦБ Швейцарии, Норвегии, Англии на прошлой неделе. С учетом складывающегося новостного фона в начале этой недели на рынке ОФЗ, скорее всего, будут преобладать умеренные продажи. Индекс доходности гособлигаций RGBI сегодня может подрасти до 9,8%. В текущей конъюнктуре рекомендуем увеличивать позиции в защитных инструментах с плавающей ставкой купона.