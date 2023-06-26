ПСБ: Сегодня доходность классических ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов, отыгрывая ослабление рубля
Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ
В пятницу на рынке ОФЗ преобладала боковая динамика при снижении активности. Значение индекса доходности гособлигаций RGBI не изменилось и составило 9,78%. За всю прошлую неделю индекс RGBI вырос на 7 б.п., а за две недели после заседания ЦБР 9 июня уже на 13 б.п. Недельные данные по низкой инфляции способствовали стабилизации цен ОФЗ в четверг и пятницу после прошедшей коррекции.
Сегодня с утра рубль демонстрирует негативную динамику, отыгрывая события с ЧВК Вагнер и снижение склонности к риску на глобальных рынках после повышения ставок ЦБ Швейцарии, Норвегии, Англии на прошлой неделе. С учетом складывающегося новостного фона в начале этой недели на рынке ОФЗ, скорее всего, будут преобладать умеренные продажи. Индекс доходности гособлигаций RGBI сегодня может подрасти до 9,8%. В текущей конъюнктуре рекомендуем увеличивать позиции в защитных инструментах с плавающей ставкой купона.
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