Комментарии

ПСБ: Сегодня доходность классических ОФЗ может вырасти на несколько базисных пунктов, отыгрывая ослабление рубля

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу на рынке ОФЗ преобладала боковая динамика при снижении активности.  Значение индекса доходности гособлигаций RGBI не изменилось и составило 9,78%. За всю прошлую неделю индекс RGBI вырос на 7 б.п., а за две недели после заседания ЦБР 9 июня уже на 13 б.п. Недельные данные по низкой инфляции способствовали стабилизации цен ОФЗ в четверг и пятницу после прошедшей коррекции.

Сегодня с утра рубль демонстрирует негативную динамику, отыгрывая события с ЧВК Вагнер и снижение склонности к риску на глобальных рынках после повышения ставок ЦБ Швейцарии, Норвегии, Англии на прошлой неделе. С учетом складывающегося новостного фона в начале этой недели на рынке ОФЗ, скорее всего, будут преобладать умеренные продажи. Индекс доходности гособлигаций RGBI сегодня может подрасти до 9,8%. В текущей конъюнктуре рекомендуем увеличивать позиции в защитных инструментах с плавающей ставкой купона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно». Павел Поляков – о гостиницах на Байкале
«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги