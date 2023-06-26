ПСБ: Пара доллар-рубль по итогам пятничных торгов продемонстрировала незначительный рост

В пятницу доллар торговался в рамках своей недельной волатильности, вернувшись к отметке 85 руб. при этом, торговая активность долларом с расчетами «завтра» остается стабильной. Давление на позиции национальной валюты оказала коррекция нефтяных котировок, а также введение новых антироссийских санкций. Отметим, что снижение рубля было сглажено решением FATF не включать Россию в свои «черные» и «серые» списки.

На выходных, на фоне событий, связанных с ЧВК Вагнер, стоимость доллара в обменниках достигала 110 руб., евро – 120 руб., при этом наблюдался повышенный спрос на валюту среди населения. Впрочем, по мере разрешения ситуации, стоимость иностранных валют перешла к снижению.

На утро понедельника торги долларом открылись ростом, его стоимость колеблется у отметки 85 руб. Мы считаем, что на текущий момент стимулов к росту доллара не наблюдается, наоборот, вероятна активизация на рынке экспортеров в преддверии налоговых выплат 28 июня, что может вернуть пару доллар-рубль в диапазон 83,5-84,5 руб. Отметим, что как внешний, так и внутренний фон выглядят вполне стабильными, что также окажет поддержку национальной валюте.