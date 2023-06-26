ПСБ: Brent пытается отскочить от района минимумов года, но рынок нефти по-прежнему смотрится уязвимо

Евгений Локтюхов, ПСБ

В пятницу котировки Brent падали к району минимумов года, вплотную подходя к зоне 70-72 долл./барр., но смогли отыграть большую часть просадки. В течение большей части дня на рынке преобладали продавцы, продолжившие отыгрывать виды на затягивание ведущими ЦБ периода завышенных ставок, повышающее риски по мировой экономике на фоне резкого повышения ключевой ставки Банком Англии (+50 б.п., до 5%) накануне и более жесткой риторики ФРС. Публикация более слабых предварительных PMI по Европе и США, указывающих на углубление спада деловой активности в промышленности и торможение – в секторе услуг, также поддерживала консервативный настрой инвесторов.

Впрочем, к концу дня котировки вернулись к уровню 74 долл./барр. и сегодня утром пытаются развить отскок. Поддержку рынку нефти, правда, сдержанную, оказывают введение ЕС 11 пакета санкций, способного затруднить перевалку российской нефти, что формирует опасения относительно стабильности поставок из России, а также сохраняющиеся среднесрочные ожидания по дефициту предложения энергоносителей во втором полугодии. По нашему мнению, потенциал роста котировок в ближайшие дни выглядит ограниченным – существенное давление на рынок акций Китая (Shanghai Composite после «длинных» выходных падает, растеряв почти все приобретения с начала года) и постепенное ухудшение видов на экономику КНР в условиях роста "коротких" ставок в долларах и евро заставляют квалифицировать текущую ситуацию на рынке нефти как непростую.

В качестве базового сценария на эту неделю видится переход Brent к проторговке достаточно широкого диапазона 72-78 долл./барр. Риски возврата на минимумы в случае ухудшения тональности статистики второй половины недели (в фокусе данные по инфляции в США и Европе, а также PMI КНР) выглядят ощутимыми.