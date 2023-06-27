«Открытие»: Деловая мораль в Германии продолжает падать

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок торговался в минусе в первой половине дня понедельника. Подобная реакция инвесторов на внутренние события ожидалась, но не был понятен масштаб снижения. Индекс МосБиржи в нижней точке достиг отметки 2741,33 п. Уже днём восстановлению рынка мешал укрепляющийся рубль. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 39,1 млрд руб.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 2762,99 п. (-1,15%), а индекс РТС - 1022,23 п. (-1,71%).

Лидерами среди индексных бумаг были привилегированные и обыкновенные «Сургутнефтегаз», TCS Group, «Сегежа Групп» и OZON Holdings. Самыми слабыми оказались НЛМК, «РусАл», ГМК «Норникель», ГК «ПИК» и Globaltrans.

Корпоративных новостей в понедельник было минимум. Акции «НОВАТЭК» торговались в плюсе, хотя издание «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, пишет о росте стоимости проекта «Арктик СПГ-2» на 17% до почти $25 млрд. Рост затрат связан с переходом на электроприводы на 2-ой и 2-ей линиях и ростом затрат на электроэнергию.

Сектор металлов и добычи терял около 1,8%. Во многом это последствия принятого в Евросоюзе 11-го пакета санкций, который предусматривает запрет на импорт стали и железа, произведённых с помощью российских компонентов. Также ухудшаются прогнозы по экономики Китая, что негативно сказывается на ценах металлов.

Рубль укреплялся к середине дня, хотя и пережил утренний шок. Курс доллара доходил до 87,23 руб, евро до 95,28 руб, а юаня до 12,059 руб. Естественно, что это была реакция на стрессовую ситуацию во внутриполитической жизни, но, поскольку она была быстро разрешена с минимальными последствиями, то это уже говорит в пользу российской валюты. Плюс на этой неделе продолжаются продажи валюты со стороны экспортёров в рамках подготовки к налоговым платежам. Поэтому не будем отрицать возможность очередного захода в диапазон 83-84 по доллару. Впрочем, уже на следующей неделе плавное ослабление рубля продолжится на фоне ухудшения торгового баланса.

Доллар слабел на Forex. В утренние часы укреплялся фунт стерлингов, но на рынке складываются ожидания, что повышение ставки Банка Англии на 50 Б.П. на прошедшей неделе может оказаться последним. Доходности по государственным облигациям снижались почти синхронно на 3-4 Б.П. по 10-летним казначейским обязательствам США. Германским бондам и британским долговым бумагам. Под давлением была японская иена, хотя доходность по местным 10-летним бондам снизилась лишь на 1,8%. Однако и политика Банка Японии остаётся единственной сверх мягкой из числа ведущих центральных банков.

По состоянию на 15:55 мск:

DXY - 102,297 (-0,24%),

EUR/USD - $1,0917 (+0,19%),

GBP/USD - $1,2712 (-0,05%),

USD/JPY - 143,1 (-0,45%),

USD/RUB – 85,14 (+0,52%),

EUR/RUB – 92,965 (+0,68%),

CNY/RUB – 11,754 (+0,38%).

Деловая мораль в Германии продолжает падать

Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Индекс деловых ожиданий Германии упал в июне до 83,6 п. с 88,3 п. в мае при ожиданиях снижения до 88,0 п. Оценка текущей ситуации ухудшилась до 93,7 п. с 94,8 п. Индекс делового климата упал до 88,5 п. с 91,5 п. Впрочем, всё это просматривалось ещё в конце прошлой недели, когда вышли данные по предварительным индексам деловой активности. Весьма неожиданно, но под давлением были акции оборонных поставщиков. Бумаги итальянской Leonardo SpA теряли около 5%, а германской Rheinmetall AG около 6%. В немецкой прессе неожиданно появились предположения, что переговоры по геополитическому конфликту могут начаться уже в июле текущего года. Банковский сектор терял около 1,3%. Deutsche Bank терял около 2% капитализации на сообщении клиентам, что он потерял какое-то количество российских акций предназначенных для депозитарных расписок. Бумаги Aston Martin подорожали на 9% на сообщениях о создании альянса с Lucid Group с целью производства электрических автомобилей премиум класса.

По состоянию на мск:

FTSE 100 - 7461,91 п. (+0,00%),

DAX - 15819,06 п. (-0,07%),

CAC 40 - 7184,80 п. (+0,30%).

Надежды производителей нефти связаны с II полугодием

Нефть сохраняет рост. Производители вкладывают свои надежды на второе полугодие. Глава Saudi Aramco Амин Нассер полагает, что спрос со стороны Китая и Индии компенсирует возможный спад потребления в развитых странах. По его мнению, спрос на нефть в текущем году увеличится на 2 млн баррелей за счёт развивающихся стран. Он также подчеркнул, что при существовании некоторых проблем в экономике КНР секторы транспорта и нефтехимии продолжают демонстрировать прирост спроса. Глава Saudi Aramco выступал в рамках энергетической конференции в Куала-Лумпуре, но далеко не все присутствующие с ним согласились. Глава малазийской Petronas отметил, что спрос на нефть и нефтехимию уже начинает замедляться, хотя в секторе авиационного топлива наблюдается активный прирост. Глава торговой Vitol вовсе предупреждает о том, что пик спроса может состояться уже в 2030 году с постепенным снижением до 2040 года, а затем спрос будет падать с ускорением на фоне массового использования электромобилей.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $74,27 (+0,57%),

WTI - $69,47 (+0,45%),

Алюминий - $2152,5 (-0,99%),

Золото - $1942,4 (+0,37%),

Никель - $20775 (-2,92%).

В секторе электромобилестроения может смениться лидер

Фьючерсы на основные индексы США указывали на нейтральное начало дня с незначительным приростом основных индексов.

Акции Tesla (TSLA) теряли около 2% на фоне очередного снижения рекомендаций. На сей раз Goldman Sachs снизил рекомендацию по бумаге до «нейтрально» с «покупать». Акции производителя электромобилей Lucid, напротив, дорожали на 9% на новостях о партнерстве с Aston Martin.