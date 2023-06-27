ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги в понедельник легким ростом к отметке 85 руб.
В понедельник торги долларом начались с его роста на фоне событий, связанных с ЧВК Вагнер, однако по мере выхода крупных игроков на рынок, гэп был фактически полностью компенсирован, при этом торговая активность увеличилась на 200 млн долл. относительно значений пятницы.
Мы полагаем, что на рынке активизировались как спекулянты, открывавшие короткие позиции на фоне разрешения ситуации, так и экспортеры, готовящиеся к налоговым выплатам. Отметим, что рубль не смог полностью компенсировать снижение, что мы связываем с остаточными конверсионными операциями выходных.
На утро вторника доллар торгуется под отметкой 85 руб. Считаем, что справедливая стоимость американской валюты на текущий момент находится в диапазоне 84-85 руб., при этом не исключаем выхода за нижнюю границу на фоне активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат.
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