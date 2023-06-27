«Открытие»: Оживление на китайском рынке может позитивно сказаться на российских акциях

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Оживление на китайском рынке может позитивно сказаться на российских акциях

Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. С одной стороны, далеко не все рынки в Азии растут, а, с другой, на китайском рынке оживление благодаря частному интересу к активам застройщиков. Кроме того, дорожает нефть на приближении вероятного июльского дефицита. Рубль в утренние часы укрепляется, что может также стабилизировать рынок акций, хотя крепкий рубль это негатив для бумаг экспортёров. Тем не менее, просадка понедельника вряд ли повториться.

Отечественный рынок нашел повод для долгожданной коррекции

Российский рынок завершил существенным снижением торги понедельника. В целом, падение можно записать на счёт ожидаемой коррекцией с целью около 2700-2720 пунктов по индексу МосБиржи. Соответственно, пусковым механизмом для неё могло стать любое событие. Поток корпоративных новостей был минимальным. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 55,763 млрд руб.

По итогам торгов 26 июня индекс МосБиржи - 2757,13 п. (-1,36%), а индекс РТС - 1021,38 п. (-1,79%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Сургнфгз-п 38,71 4,69% Сургнфгз 26,38 1,64% МТС-ао 345 1,55% МКБ ао 6,71 1,41% Аэрофлот 41,22 1,25%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

НЛМК ао 166,24 -2,99% FIXP-гдр 369,5 -1,89% Yandex clA 2 348,2 -1,89% ПИК ао 736,3 -1,7% ВТБ ао 0,02 -1,59%

Лишь один сектор химии и нефтехимии закрыл торги в плюсе на 0,21%. Потери более 2% были в секторах электроэнергетики (-2,11%), металлов и добычи (-2,21%), информационных технологий (-2,31%), строительных компаний (-2,45%).

На выходных появилась информация о новых претендентах на активы «Яндекса», включая структуру, связанную с лидером думской фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, а также НПФ «Газфонд». Однако совет директоров «Яндекса» выразил желание не идти на сделку с подсанкционными лицами.

Акции «НОВАТЭК» торговались в плюсе, хотя издание «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, пишет о росте стоимости проекта «Арктик СПГ-2» на 17% до почти $25 млрд. Рост затрат связан с переходом на электроприводы на 2-ой и 2-ей линиях и ростом затрат на электроэнергию.

Сектор металлов и добычи оказался среди слабейших. Во многом это последствия принятого в Евросоюзе 11-го пакета санкций, который предусматривает запрет на импорт стали и железа, произведённых с помощью российских компонентов. Также ухудшаются прогнозы по экономики Китая, что негативно сказывается на ценах металлов.

Рубль начинал день с сильным разрывом. Однако к середине дня даже смог выйти в плюс. Курс доллара доходил до 87,23 руб, евро до 95,28 руб, а юаня до 12,059 руб. Утренние торги проходили на значительных объёмах, что указывает на повышенную активность спекулянтов, которые воспользовались эмоциональной реакцией рынка. На текущей неделе попытки укрепления ещё могут состояться благодаря подготовки к налоговым платежам. Затем рубль вновь продолжит отыгрывать ухудшение положительного сальдо торгового баланса. Вероятно, что именно закрытие разрыва понедельника 26 июня будет необходимым условием на разворот чрезмерно ослабевшего рубля.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 102,392 (-0,15%),

EUR/USD - $1,0907 (+0,11%),

GBP/USD - $1,2714 (-0,03%),

USD/JPY - 143,51 (-0,16%),

USD/RUB – 85,09 (+0,46%),

EUR/RUB – 92,81 (+0,51%),

CNY/RUB – 11,730 (+0,18%).

Банки снижают рекомендации по флагманам американского рынка

Основные индексы США завершили торги в минусе. Основное давление на рынок создавали акции из секторов коммуникаций, цикличных товаров и технологий. В частности, очередное снижение рекомендаций банком Goldman Sachs с «покупать» до «нейтрально» привело к падению бумаг Tesla (TSLA) на 6%. Одной из угроз для Tesla может стать альянс Aston Martin (ARGGY) и Lucid Group (LCID), которые намерены разрабатывать премиальные электромобили. Ещё одной жертвой снижения рекомендаций, но уже в банке UBS AG, стали бумаги Alphabet (GOOGL). В UBS полагают, что компания будет испытывать возрастающее давление на рынке поисковых движков и в сфере искусственного интеллекта.

Динамика по секторам: Communication Services -1,88%, Consumer Discretionary -1,25%, Technology -1,03%, Health -0,6%, Financials -0,2%, Consumer Staples +0,03%, Industrials +0,79%, Utilities +0,98%, Materials +1%, Energy +1,71%, Real Estate +2,21%.

По итогам торгов:

DJIA - 33714,71 п. (-0,04%),

S&P 500 - 4328,82 п. (-0,45%),

NASDAQ Composite - 13335,78 п. (-1,16%).

Сектор недвижимости в Китае начинает привлекать частный интерес

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Существенно перепроданные акции в Шанхае и Гонконге привлекли покупательский интерес. Одним из поводов для оптимизма стали новости о возможном частном выкупе застройщика New World Development’s NWS Holdings. На этом фоне сектор недвижимости в Гонконге показывал рост на 4%. Также появилась информация, что министр финансов США Джаннет Йеллен намерена посетить Китай в июле, дабы провести переговоры со своим китайской коллегой. Технологичный сектор в Гонконге также демонстрировал рост более 2%.

Иная ситуация была на японском рынке. Сохраняется давление на акции технологичных компаний. В частности, бумаги инвестора в технологичные истории SoftBank Group теряли около 1,7%, хотя некоторые инвестиции компании в Гонконге демонстрировали позитивную динамику. Бумаги производителя тестового оборудования Advantest Corp. Снижались на 2,9%. С другой стороны, в бумагах Renesas Electronics Corp. Рост на 0,7%, а Tokyo Electron на 0,5%. Сектор судоходных компаний вновь стал сильнейшим.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 32550,90 п. (-0,45%),

Hang Seng - 19065,58 п. (+1,44%),

Shanghai Composite - 3181,07 п. (+0,97%).

Рынок нефти готовиться к возможному июльскому дефициту

Нефть торговалась в плюсе. С 1 июля Саудовская Аравия начнёт добровольно сокращать производство нефти дополнительно на 1 млн баррелей. При этом некоторые надежды также связывают с более высокой активностью автомобилистов. В частности, Американская Автомобильная Ассоциация предполагает, что около 43 млн автомобилистов проедут в рамках праздника Дня независимости более 50 миль. Это на 4% больше, чем в 2019 году перед пандемией. Предварительный опрос Reuters также указывает на то, что на рынке ждут сокращение запасов, как нефти, так и нефтепродуктов за прошлую неделю. Накануне мы также писали, что глава Saudi Aramco Амин Нассер полагает, что спрос со стороны Китая и Индии компенсирует возможный спад потребления в развитых странах. По его мнению, спрос на нефть в текущем году увеличится на 2 млн баррелей за счёт развивающихся стран. Он также подчеркнул, что при существовании некоторых проблем в экономике КНР секторы транспорта и нефтехимии продолжают демонстрировать прирост спроса. Глава Saudi Aramco выступал в рамках энергетической конференции в Куала-Лумпуре, но далеко не все присутствующие с ним согласились. Глава малазийской Petronas отметил, что спрос на нефть и нефтехимию уже начинает замедляться, хотя в секторе авиационного топлива наблюдается активный прирост. Глава торговой Vitol вовсе предупреждает о том, что пик спроса может состояться уже в 2030 году с постепенным снижением до 2040 года, а затем спрос будет падать с ускорением на фоне массового использования электромобилей.

По состоянию на 8:45 мск: