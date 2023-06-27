ПСБ: Акции Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2730 – 2780 пунктов

Рубль переиграл панику



Вчера доллар к завершению торгов стоил 85 руб., что было слегка выше значений закрытия в пятницу. Несмотря на то, что доллар открылся заметным ростом на фоне ситуации, связанной с ЧВК Вагнер, курс фактически сразу перешел к снижению. Мы полагаем, что события, произошедшие на выходных, никак не повлияют на ход торгов валютами, при этом, считаем, что в рамках недели стоимость доллара может отступить к отметке 83,5 руб. на фоне активизации экспортеров в преддверии налоговых выплат 28 июня, а также улучшения внешнего фона: конъюнктуры на нефтяном рынке и снижения доллара на глобальных рынках.



Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи по итогам торгов в понедельник смог частично восстановить потери пятницы. Объёмы торгов резко выросли, составив 90,8 млрд руб., достигнув максимального значения с 30 мая. Движение бумаг было разнонаправленным, лучше остальных выглядели акции финансового и нефтегазового секторов. Так, негативную динамику показали лишь «префы» Башнефти и Транснефти, среди акций сектора финансовых компаний в минусе завершили день бумаги Банка Санкт-Петербург, ВТБ и АФК Система. Лидерами же стали обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза, последние обновили максимумы с января 2022 года. После семи сессий снижения смогли подрасти расписки TCS Group. Среди прочего отметим невнятную динамику бумаг сталелитейщиков и продолжающие терять позиции акции Норникеля. В потребсекторе неплохо выглядели бумаги Магнита, Белуги и М.Видео. Акции МТС почти полностью восстановились после просадки в пятницу, а бумаги Совкомфлота остаются вблизи отметки 90 рублей.

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2730 – 2780 пунктов. Поводов для полноценного восстановления рынка и возврата к годовым максимумам мы пока не наблюдаем, однако вполне допускаем повышенный спрос на отдельные «идейные» бумаги на фоне приближения дивидендных отсечек. Среди них: «префы» Сургутнефтегаза, МТС, Татнефть и Совкомфлот.

Россиискии рынок облигации



По итогам торгов в понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 4 б.п. Значение индекса доходности гособлигаций RGBI выросло до 9,82%. Продажи ОФЗ активизировались на фоне повышения политических рисков в связи с событиями ЧВК Вагнер. Данные о снижении инфляционных ожиданий населения до минимума с марта 2021 года не смогли придать позитивный импульс торгам. Согласно опросам ООО "инФОМ" в июне ожидания населения инфляции на годовом горизонте составили 10,2% (-0,6 п.п. к маю; -1,3 п.п. к среднему за первый квартал 2023 года). Наблюдаемая населением годовая инфляция составила 13,9% (−0,2 п.п. к маю).

Сегодня ожидаем стабилизацию котировок рублевых гособлигаций около достигнутых уровней. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 10,6 – 10,8% годовых.



Корпоративные и экономические события



31% граждан считает, что сейчас хорошее время для покупок



Опрос ООО «инФОМ» по заказу Банка России показал, что в июне доля граждан, отдающих предпочтение дорогим покупкам выросла до максимальных значений 2021 года (с 28% до 31%). Доля склонных к сбережениям сократилась (с 54% до 51%), но осталась доминирующей.

Наше мнение: изменение предпочтения в пользу дорогих покупок может положительно отразиться на рынке жилья. В мае спрос на первичном рынке недвижимости в Москве вырос на 67,7% г/г и на 16,3% относительно мая докризисного 2021 года. Тенденция к расширению спроса на квартиры может сохраниться в 2023 году в условиях восстановления экономики. Это будет поддерживать сектор строительных компаний, в котором предпочтение отдаем акциям Самолета. Девелопер осуществляет программу обратного выкупа акций до конца 2023 года в размере до 10 млрд руб., усиливает позиции благодаря приобретению девелопера МИЦ. Наша целевая цена для акций Самолета 5300 руб./акция.