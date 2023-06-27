Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 июня: 5 255,3901 руб/1 г золота и 60,8100/1 г серебра ЦБ РФ с 27 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 255,3901 руб.

1 грамм серебра - 60,8100 руб.

1 грамм платины - 2 515,1399 руб.

1 грамм палладия - 3 481,4600 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 65,0902 р. (1,25%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3400 р. (0,56%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 20,4701 р. (0,81%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 84,0700 р. (2,36%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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