«Открытие»: Слабый рубль поддержал рост бумаг металлургов

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Слабый рубль поддержал рост бумаг металлургов

Российский рынок демонстрировал рост в первой половине дня во вторник. Индекс МосБиржи начинал день неуверенно, но затем смог выйти в плюс во многом благодаря росту бумаг металлургов на слабом рубле. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,05 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:55 мск Индекс МосБиржи - 2779,54 п. (+0,81%), а Индекс РТС - 1028,36 п. (+0,68%).

Лидерами среди индексных бумаг были «РусАгро», ММК, НЛМК, АФК «Система» и «ЛУКОЙЛ». Самыми слабыми оказались ГМК «Норникель», Polymetal, «Татнефть», «Газпром» и ГК «ПИК».

Акции «РусАгро» (AGRO) позитивно отреагировали на новости о договорённости компании по приобретению 50% группы НМЖК. Это должно усилить позиции компании в различных сегментах майонеза и соусов на российском рынке.

Бумаги МТС (MTSS) торговались в плюсе. Сегодня последний день, чтобы попасть в дивидендные выплаты 34,29 руб на акцию. После этого ожидается просадка котировок, которая, вероятно, будет закрываться достаточно медленно.

Акции сталеваров дорожают на фоне слабеющего рубля. Российская валюта пока не может воспользоваться налоговым периодом для укрепления своих позиций. При этом негативная динамика акций «ГМК «Норникель» (GMKN) в большей степени определяется негативными прогнозами по ценам на платину и палладий. В 2024 году ожидается, что рынок палладия будет профицитным на уровне около 300 тыс. тройских унций.

Чистая прибыль ВТБ (VTBR) по итогам пяти месяцев составила 240,5 млрд руб, а в мае текущего года 32 млрд руб. Чистые доходы до резервов за пять месяцев на уровне 496,6 млрд руб, а в мае 81 млрд руб. Зам. Председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в очередной раз подтвердил, что не стоит ждать дивидендов банка за 2023 год. Вероятно, что прибыль за 2023 год пойдёт на покрытие убытков в 2022 году.

Рубль в первые часы торгов укреплялся, но дополнительного предложения валюты налогового периода не хватает для обеспечения устойчивой тенденции. Сократившееся сальдо торгового баланса и отток частных средств в валюту обеспечивают избыточный спрос, который приводит к ослаблению россиянина. Поэтому в начале июля можно ждать движение в сторону 86-87 руб за доллар, хотя мы считаем эти значения зоной крайней перепроданности.

Доллар слабел на Forex. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард в очередной раз подчеркнула, что война с инфляцией ещё не закончилась. Инфляция в еврозоне слишком высокая и ещё будет оставаться таковой длительное время. Соответственно, рынок продолжает закладывать не только одно, но и два повышения ставки европейского регулятора. Впрочем, реакция рынка гособлигаций была незначительной. Более того, доходность германских 10-летних бондов даже снижалась на 1 Б.П. при относительной стабильности других государственных долгов.

По состоянию на 15:55 мск:

DXY - 102,09 (-0,24%),

EUR/USD - $1,0962 (+0,5%),

GBP/USD - $1,2731 (+0,13%),

USD/JPY - 143,61 (+0,06%),

USD/RUB – 85,16 (+0,09%),

EUR/RUB – 93,43 (+0,66%),

CNY/RUB – 11,779 (+0,42%).

ЕЦБ вновь пугает европейских инвесторов более высокими ставками

Европейские индексы торговались в лёгком минусе. Прежде всего, местных инвесторов не радует статистика, да ещё заявления из ЕЦБ говорят о дальнейшем росте ставок, что явно не способствует покупкам акций. Как минимум, председатель ЕЦБ Кристин Лагард не ждёт пиковой ставки в обозримом будущем. Единственной надеждой для некоторых экспортёров остаётся Китай, где премьер Ли Кэцян заявил, что рост в II полугодии будет более устойчивым. Рост демонстрировал финансовый сектор, а непосредственной реакцией на китайские заявления был рост в акциях люксовых производителей LVMH, Richemont и Hermes. Под давлением оказался сектор здравоохранения на фоне падения акций Fresenius Medical Care на фоне незначительного повышения цен на диализ в США.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7439,82 п. (-0,18%),

DAX - 15781,63 п. (-0,20%),

CAC 40 - 7169,74 п. (-0,20%).

Контанго на рынке нефти говорит о достаточности предложения для текущего спроса

Нефть развернулась на европейских торгах и ушла в минус. Банки более не рассматривают риски поставок из РФ и вновь сосредоточены на потенциальном спаде спроса в развитых странах. Обратим внимание, что текущая структура фьючерсов на нефть находится в контанго. Августовский Brent дешевле сентябрьского на $0,30 и на $0,35 дешевле октябрьского. Далее сохраняется бэквордация со сравнимыми ценами лишь в январе 2024 года. То есть рынок сигнализирует о том, что текущих поставок достаточно для удовлетворения существующего спроса.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $73,28 (-1,21%),

WTI - $68,50 (-1,25%),

Алюминий - $2193,5 (+2,21%),

Золото - $1936,4 (-0,07%),

Никель - $20635 (+1,28%).

Заказы на товары длительного пользования в США показали сильный рост в мае

Число выданных разрешений на строительство в США выросло на 5,6% за май. Объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 1,7% за май, а объём базовых заказов вырос на 0,6%. Без учёта оборонной промышленности объём заказов вырос на 3%. Инфляция в Канаде замедлилась в мае до 3,4% в мае с 4,4% в апреле, а базовая инфляция снизилась до 3,7% с 4,1%. Далее в американском календаре цены на жильё, индекс потребительского доверия от Conference Board, продажи нового жилья и отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт дня от -0,1% в Dow Jones до +0,35% в NASDAQ. Вероятно, что ситуация может улучшиться до старта регулярной сессии, но заявление председателя ЕЦБ Кристин Лагард об отсутствии пиковой ставки в обозримом будущем заметно снизило оптимизм американских инвесторов.

Акции Tesla (TSLA) подрастали почти на 2% после провала более чем на 6% накануне после снижения рекомендации Goldman Sachs. Бумаги Snowflake дорожали на 4% после объявления партнёрства в сфере искусственного интеллекта с Nvidia (NVDA). Также дорожали акции китайских компаний в надежде, что заявления премьер-министра страны о более сильном росте в II полугодии означают скорые стимулы.