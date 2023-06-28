ПСБ: Пара доллар-рубль во вторник завершила торги без заметных изменений около отметки 85 руб.

Волатильность на валютном рынке МосБиржи вновь вернулась к привычным значениям, при этом торговая активность отступила к июньским минимумам. Мы полагаем, что поддержку национальной валюте оказывали экспортеры, подготавливающиеся к налоговым выплатам 28 июня. Противовесом же выступало снижение нефтяных котировок на фоне опасений об активном подъеме процентных ставок западными ЦБ. Снижение торговой активности связываем с сокращением открытия коротких позиций спекулянтами на рынке.

Отметим, что ростом вчерашние торги завершил евро на фоне заявлений главы ЕЦБ Кристин Лагард, что регулятор вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время. Полагаем, что данная новость будет локально поддерживать позиции европейской валюты.

На утро среды доллар торгуется без заметных изменений. Считаем, что пара доллар-рубль предпримет попытки снижения в диапазоне 84,5-85 руб., однако большего укрепления рубля ожидать не приходится. Основную поддержку рублю, по нашим оценкам, окажут экспортеры.