Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль во вторник завершила торги без заметных изменений около отметки 85 руб.

Волатильность на валютном рынке МосБиржи вновь вернулась к привычным значениям, при этом торговая активность отступила к июньским минимумам. Мы полагаем, что поддержку национальной валюте оказывали экспортеры, подготавливающиеся к налоговым выплатам 28 июня. Противовесом же выступало снижение нефтяных котировок на фоне опасений об активном подъеме процентных ставок западными ЦБ. Снижение торговой активности связываем с сокращением открытия коротких позиций спекулянтами на рынке.

Отметим, что ростом вчерашние торги завершил евро на фоне заявлений главы ЕЦБ Кристин Лагард, что регулятор вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время. Полагаем, что данная новость будет локально поддерживать позиции европейской валюты.

На утро среды доллар торгуется без заметных изменений. Считаем, что пара доллар-рубль предпримет попытки снижения в диапазоне 84,5-85 руб., однако большего укрепления рубля ожидать не приходится. Основную поддержку рублю, по нашим оценкам, окажут экспортеры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Отели 5*: нужны ли они Иркутску?
«Сегодня турист едет мимо Иркутска»
«Хочется снести бульдозером – и сделать правильно». Павел Поляков – о гостиницах на Байкале
«Иркутск станет центром деловой и туристической активности»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги