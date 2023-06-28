ПСБ: Акции Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться вблизи отметки 2775 пунктов

Облигации Котировки ОФЗ стабилизируются на фоне снижения политических рисков и планов Минфина разместить только флоатер на аукционе в среду.

В фокусе

ВТБ в мае заработал прибыль 32 млрд руб.

Прибыль ВТБ за май составила 32 млрд руб., а за пять месяцев с начала года уже 240 млрд руб. (данные МСФО). Снижение прибыльности в мае обусловлено влиянием разовых факторов в первые четыре месяца (валютная переоценка, присоединение РНКБ). Чистая процентная маржа и стоимость риска в мае были на уровне первых 4 месяцев этого года (NIM - 3,1%, CoR – 0,8%). Кредитный портфель ВТБ вырос до 18,7 трлн руб., в том числе 12,6 трлн кредиты юрлицам (+0,9% м/м и +7,5% с начала года). Кредиты физлицам выросли в мае на 1,4%, с начала года — на 7,3%. Средства клиентов по итогам мая выросли до 19,9 трлн рублей, из них средства юридических лиц — 11,9 трлн руб. (без изменений в мае и +6,7% с начала года). Средства физлиц выросли до 8 трлн рублей (в мае на 0,9%, с начала года — на 7,6%). Нормативы достаточности капитала ВТБ на 1 июня 2023 г. составили: Н1.0 - 9,3% (минимально допустимое значение – 8%), Н1.1 – 6,2% (мин. – 4,5%), Н1.2 – 8,6% (мин.– 6%). Дивидендов ВТБ за 2023 год ждать не стоит, сообщил журналистам зампред правления банка Дмитрий Пьянов. Отметим, что с учетом текущей динамики финансовых результатов планы менеджмента ВТБ заработать в этом году прибыль 350 – 400 млрд руб. выглядят реалистично. В случае повышения ключевой ставки во втором полугодии 2023 г. маржинальность ВТБ снизится. Тем не менее рост кредитного портфеля, скорее всего, позволит ВТБ генерировать прибыль на уровне 25 – 30 млрд руб. в месяц.

В банковском секторе отдаем предпочтение акциям Сбербанка с более предсказуемой дивидендной политикой.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи во вторник продолжил восстанавливаться после пятничной просадки. Объёмы торгов упали почти на треть в сравнении с понедельником, составив 63 млрд руб. Абсолютное большинство акций показали положительную динамику по итогам дня. В лидерах роста среди наиболее ликвидных бумаг вновь оказались акции Сургутнефтегаза. Довольно заметно подорожали бумаги ЛУКОЙЛа после того, как они почти непрерывно снижались с 15 июня. В финансовом секторе порадовали акции АФК Система и СПБ Биржи. Отметим также бумаги Сбербанка, которые подросли по итогам дня. В целом, если акции Сбербанка сохранят положительную динамику, они могут сломить локальный нисходящий тренд. Лидерами роста в металлургическом секторе стали акции сталелитейщиков после позитивных заявлений по итогам телеконференции с компанией ММК. На фоне появления новостей о покупке доли в ГК НМЖК, подскочили бумаги Русагро. В том случае, если сделка будет закрыта, Русагро может стать лидером по производству майонезов в России.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи будет двигаться вблизи отметки 2775 пунктов. Несмотря на рост последних двух дней, возврат в ближайшее время выше 2800 пунктов выглядит маловероятным. Картина может измениться в случае сильного роста акций Сбербанка.

Сегодня торги начнутся с дивидендного гэпа МТС. Исходя из размера выплат, акции компании на открытии могут снизиться почти на 10%. Однако мы уверены, что в течение дня бумаги отыграют часть потерь, в результате чего по итогу снижение будет меньше. Доля акции МТС в индексе МосБиржи довольно низкая, из-за чего индекс потеряет всего 0,2% во время начала торгов.

Россиискии рынок облигации

Во вторник ОФЗ торговались в небольшом плюсе. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,03%, доходность индекса снизилась до 9,81% (-1 б.п.). Позитивное влияние на рынок оказало сообщение Минфина РФ о планах разместить на аукционе в среду 28 июня только один флоатер ОФЗ 29024. Классические ОФЗ с фиксированной ставкой купона в эту среду размещаться Минфином не будут. Также поддерживающим фактором для котировок ОФЗ выступало снижение политических рисков на фоне урегулирования ситуации с ЧВК Вагнер и стабилизация курса рубля около 85 за USD.

Конъюнктура глобальных рынков вчера складывалась неоднородной. Хорошая статистика из США способствовала повышению спроса на рисковые активы, при этом спровоцировав усиление ожиданий повышения ставки ФРС. На этом фоне доходность UST-10 выросла до 3,77% (+5 б.п.). Цены на нефть завершают квартал в минусе, вчера баррель Brent подешевел на 2,6% - до $72,3.

Сегодня ожидаем, что на рынке ОФЗ будет преобладать боковая динамика. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 10,6 – 10,8% годовых.

Корпоративные и экономические события

Россети ожидают большего объема дивидендов дочерних компаний на фоне отказа от собственных

Дочерние компании Федеральная сетевая компания - Россети могут увеличить свои дивидендные выплаты в пользу материнской, сообщил в интервью газете Коммерсантъ глава компании Андрей Рюмин.

"Дочерние компании продолжат платить дивиденды, как и платили раньше. Я думаю, что они будут больше, чем в предыдущий период", - сказал он.

По словам топ-менеджера, по итогам 2022 года Россети может получить от зависимых компаний около 15 млрд руб. "За 2021 год наши сетевые компании выплатили всем акционерам более 19 млрд руб. дивидендов, прогноз по 2022 году - около 25 млрд руб. Если говорить непосредственно о доле Россетей, то это около 10 млрд и 15 млрд руб. соответственно", - сказал он.

Наше мнение: Россети реализуют масштабную инвестиционную программу, в частности, по электрификации БАМа и Транссиба, поэтому увеличение выплат от ее дочерних компаний ожидаемо. Среди дочерних компаний интересно выглядят Россети Центр и Россети Центр и Приволжье, которые демонстрируют рост чистой прибыли, что создает предпосылки для увеличения дивидендов. По итогам 2023 года в качестве дивидендов Россети Центр могут выплатить 0,069 руб./акция (доходность 17%), Россети Центр и Приволжье - 0,05 руб./акция (доходность 21%), согласно нашим оценкам.

Рынок ожидает удорожания бумаг ММК

Согласно заявлениям компании, предприятие подтверждает высокую загрузку мощностей во 2 квартале 2023 года, драйверы спроса - строительство, автопром. При этом, на рынке ожидают, что в ближайший год компания вернется к дивидендам.

Наше мнение: мы также ожидаем, что компания вернется к выплатам дивидендов в ближайший год. Полагаем, что катализатором для роста котировок ММК может выступить возвращение к раскрытию отчетности, а также улучшение спроса на сталь в Китае, что подстегнет цены на продукцию.

Русагро договорилась о получении контроля в ГК НМЖК

Представители Русагро сообщили, что группа подписала соглашение о приобреении 50% ГК НМЖК у российских акционеров и получении контроля над бизнесом. По их словам, сделка, которая пока не закрыта, позволит НМЖК и Русагро получить синергические эффекты на рынке масложировой продукции, выйти в новые категории и рынки сбыта.

Наше мнение: оцениваем новость, как позитивную. Приобретение НМЖК увеличивает фундаментальную стоимость бумаг Русагро и в последующем отразится на росте финансовых результатов компании. Так, сделка позволит Русагро стать основным производителем майонеза в России, увеличив долю с 15% до 28%, а также занять 33% рынка потребительского маргарина и спредов. Мы полагаем, что по мере появления деталей сделки акции Русагро будут реагировать ростом.

Инарктика запускает buyback объемом в миллиард рублей

Выкуп акций будет осуществляться через "дочку" – ООО "Инарктика СЗ". Buyback будет длиться до тех пор, пока компания не реализует выкуп на вышеуказанную сумму.

Наше мнение: данная новость позитивно скажется на котировках компании. Компания может выкупить 13% free-float, ввиду чего можно ожидать продолжения роста акций Инарктики.