ПСБ: Сегодня Brent может протестировать на прочность 70-72 долл./барр., зону минимумов года

Евгений Локтюхов, ПСБ

Котировки Brent вчера заметно упали, вновь вплотную приблизившись к минимумам года после заявлений главы ЕЦБ К.Лагард о том, что в ближайшее время вряд ли удастся достичь пика по ставкам и что они точно будут повышены в июле. Перспектива затягивания ведущими ЦБ фазы повышения ставок для более уверенного торможения инфляционных процессов, заставляет инвесторов учитывать риски вхождения экономик развитых стран в рецессию в ближайшие несколько кварталов, и, как следствие, – спада спроса. Неуверенность в устойчивости восстановления экономической активности в КНР также довлеет над рынком, несмотря на обнадеживающие заявления представителей властей Китая.

Сегодня нефть марки Brent торгуется в символическом «плюсе», находятся чуть ниже отметки 73 долл./барр. – повод для робкого отскока участники рынка нашли в данных Американского Института нефти (API) о более существенном, чем ожидалось, сокращении запасов сырой нефти в США на прошлой неделе (-2,408 млн барр.), настраивающих на позитивную тональность недельного отчета и Минэнерго США, который выходит сегодня вечером.

Сегодня котировки Brent могут протестировать на прочность зону поддержки 70-72 долл./барр., уход ниже которой способен спекулятивно усилить импульс к снижению. Основным триггером давления на рынке нефти остаются опасения по росту ключевых ставок в странах Запада. Новостным риском сегодня выступает речь главы ФРС Дж. Пауэлла, – последняя статистика по США, скорее, поддерживает склонность ФРС повышать ключевую ставку.