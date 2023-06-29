«Открытие»: Российский рынок вернулся к консолидации возле отметки закрытия вторника

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок пытался выйти в плюс в первой половине дня среды, но к середине торгов вернулся к консолидации возле отметки закрытия днём ранее. Акции МТС в глубокой просадке после дивидендной отсечки. ЦБ РФ начинает намекать на повышение ставки. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 32,4 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:50 мск индекс МосБиржи - 2775,01 п. (-0,06%), а индекс РТС - 1016,9 п. (-1,10%).

Лидерами среди индексных бумаг были «Магнит», «Сургутнефтегаз», «РусАл», «Яндекс» и ГК «ПИК». Самыми слабыми оказались МТС, «РусАгро», ММК, НЛМК и Fix Price.

Акции МТС (MTSS) просели после дивидендной отсечки. При этом размер просадки заметно превышает выплачиваемые дивиденды, что может намекать на более длительный период восстановления. В бумагах «РусАгро» (AGRO) коррекция после роста более чем на 7% днём ранее. Также корректируются сталевары, которые накануне были среди лидеров.

Бумаги «Магнит» (MGNT) реагируют на заявление компании о возможном удвоении предложения по оферте для нерезидентов. В рамках текущей оферты компания готова выкупить 10% акций, или (10 191 135 штук, по цене 2215 руб.

Бумаги «РусАл» (RUAL) дорожали, реагируя на перспективы изменения дивидендной политики. По требованию крупнейшего миноритарного акционера «СУАЛ Партнерс» , компания «РусАл» проведёт внеочередное собрание акционеров 1 августа. В «СУАЛ Партнерс» выразили недовольство рядом сделок по хеджированию цен на алюминий, а также в отношении дивидендной политики. Как минимум, отказ в предоставлении информации своим акционерам может стать основанием для обращения в суд. В «СУАЛ Партнерс» считают, что ряд сделок по хеджированию привел к многомиллионным убыткам. Пока сложно говорить о перспективах изменения дивидендной политики «РусАл», но вероятность этого всё же есть.

Рубль вновь пытался укрепиться в утренние часы, но днём уже существенно слабел против основных конкурентов. Ухудшение торгового баланса и повышенный спрос на конвертацию частных средств остаются главными факторами давления на российскую валюту, которые помешали россиянину укрепиться. Вероятно, что впереди нас ждут отметки 86,0-87,0 по доллару и 95,0-96,0 по евро, где и можно будет рассматривать варианты коррекции.

Впрочем, поводом для разворота также может стать политика ЦБ РФ. Зам. председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам, что регулятор может повысить ставку на ближайшем заседании. «Ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», - заявил он. Заботкин отметил расширение внутреннего спроса и рост кредитования, что может стать поводом для рассмотрения вопроса повышения ставки для сдерживания инфляции.

Доллар незначительно укреплялся на Forex. При этом британский фунт демонстрировал существенные потери около 0,6%. Ожидается, что на предстоящем слёте центральных банкиров в Португалии глава Банка Англии Эндрю Бейли поделится соображениями относительно дальнейшего повышения ставки. На рынке ожидают, как минимум, повышения ещё на 75-100 Б.П., но ситуация на рынке британской ипотеки существенно ухудшается, что может заставить регулятора воздержаться от агрессивного повышения ставки.

По состоянию на 15:50 мск:

DXY - 102,545 (+0,41%),

EUR/USD - $1,0932 (-0,26%),

GBP/USD - $1,2641 (-0,86%),

USD/JPY - 144,39 (+0,21%),

USD/RUB – 85,93 (+1,02%),

EUR/RUB – 94,03 (+0,86%),

CNY/RUB – 11,829 (+0,35%).

Европейские инвесторы рассчитывают заменить американские чипы искусственного интеллекта на китайском рынке

Европейские индексы торговались в плюсе, реагируя на позитивную динамику американского рынка. Накануне статистика в США оказалась неожиданно сильной, но при этом компонент индекса потребительской уверенности от Conference Board показал снижение инфляционных ожиданий. Также инвесторы в Европе ждут заявлений центральных банкиров, которые собрались в португальском городе Синтра. Дорожали акции полупроводниковой отрасли. Бумаги ASML Holding прибавляли 1,4%, а Nordic Semiconductor 2,7%. Однако подобный рост может оказаться излишним, если новые американские ограничения для Китая приобретут экстерриториальный характер. Во всяком случае, Wall Street Journal пишет о том, что США хотят запретить Nvidia поставлять чипы для искусственного интеллекта в КНР. Акции Siemens Energy прибавляли около 4,5% после того, как в Goldman Sachs посчитали, что проблемы с ветряными турбинами компании чрезмерно преувеличены.

По состоянию на 15:50 мск:

FTSE 100 - 7513,13 п. (+0,69%),

DAX - 15980,96 п. (+0,85%),

CAC 40 - 7277,21 п. (+0,85%).

Контанго не отпускает нефть на рост

Нефть торговалась в минусе к середине европейской сессии. Накануне Американский Институт Нефти сообщил о том, что на неделе до 23 июня коммерческие запасы нефти -2,4 млн баррелей, бензина -2,85 млн баррелей, дистиллятов +777 тыс. баррелей. Как минимум, снижение запасов оказалось больше, чем ожидалось, а одновременное сокращение запасов бензинов может указывать на устойчивость спроса на топливо. Однако структура фьючерсов на ближайшие месяцы превратилась в контанго, что предполагает достаточность предложения. Поставки Brent в августе дешевле сентябрьских на $0,25, а также дешевле октябрьских почти на $0,40.

По состоянию на 15:50 мск:

Brent - $71,91 (-0,48%),

WTI - $67,38 (-0,47%),

Алюминий - $2177,5 (-0,68%),

Золото - $1916,5 (-0,39%),

Никель - $20060 (-3,74%).

Искусственный интеллект вновь становится яблоком раздора между США и КНР

Сальдо внешней торговли товарами в США составило, по предварительной оценке, -$91,13 млрд по сравнению с $97,10 млрд в апреле. Далее вечером в португалии на конференции центральных банков выступят главы Банка Англии, ЕЦБ и ФРС. Затем в США выйдет отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленный старт дня от -0,25% в NASDAQ до 0,1% в Dow Jones.

Под давлением акции производителей чипов, включая Nvidia и AMD. Накануне вышла публикация в Wall Street Journal, о том, что США могут принять очередные ограничения на экспорт в Китай чипов для искусственного интеллекта. Nvidia, к примеру, получает до 20% выручки на китайском рынке.