Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль завершила торги в среду ростом, преодолев отметку 86 руб.

Волатильность на валютном рынке МосБиржи вновь увеличилась, при этом торговая активность долларом с расчетами «завтра» остается пониженной. Мы склонны полагать, что давление на позиции национальной валюты оказывало два ключевых фактора: во-первых, это снижение активности экспортеров на рынке на фоне окончания налоговых выплат, во-вторых, это волатильность на нефтяном рынке. При этом заметим, что спрос на валюту остается стабильны как со стороны импортеров, так и населения.

На утро четверга доллар начал торги с роста, в моменте торгуется у значений открытия. Мы полагаем, что доллар может инерционно продемонстрировать рост к отметке 87 руб., однако отметим, что доллар выглядит локально перекупленным, ввиду чего укрепление будет носить сдержанный характер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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