ПСБ: Индекс МосБиржи в среду показал небольшой рост, практически вернувшись к отметкам, которые были на момент открытия торгов в пятницу

Продолжили активно дорожать бумаги Сургутнефтегаза, причём сильнее выросли именно обыкновенные акции. Под давлением были бумаги ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа. В финансовом секторе отметим обыкновенные акции Сбербанка, которые не смогли удержать отметку 240 руб., показав по итогам дня небольшой минус. После сильного роста накануне довольно заметно просели бумаги сталелитейщиков.

В списке лидеров торгов среди наиболее ликвидных бумаг находились акции Соллерс и КАМАЗа. Более 7% прибавили бумаги Магнита на фоне новостей о том, что компания увеличила предложение о покупке собственных акций у инвесторов из недружественных стран практически в 3 раза. Из-за дивидендной отсечки наибольшее снижение показали акции МТС, динамика которых превысила размер самих выплат. Вероятно, инвесторы не ждут, что бумаги смогут быстро закрыть дивидендный гэп.

Допускаем, что индекс МосБиржи сегодня может продолжить движение к отметке 2800 пунктов. Однако считаем он завершит торги ниже этого уровня. Основной риск, это слабость нефтяных котировок, которая может быть компенсирована дешевеющим рублём по отношению к доллару. Таким образом, вероятно, сегодня в списке лидеров могут вновь оказаться бумаги Сургутнефтегаза. Не исключаем продолжения роста акций Соллерс и КАМАЗа. Под давлением должны быть бумаги Норникеля ввиду сильного снижения цен на палладий и медь.