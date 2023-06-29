ПСБ: Сегодня ждем нейтральную реакцию ОФЗ на недельный данные по инфляции в РФ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в среду индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,02%, доходность по всей кривой ОФЗ выросла в среднем на 1 б.п. Давление на рынок оказывало ослабление рубля. Также сказывалось усиление ожиданий повышения ставки ЦБР на заседании 21 июля после высказываний зампред Банка России Алексей Заботкин о смещении баланса рисков в сторону проинфляционных. Он отметил, что на предстоящем заседании совет Банка России допускает возможность повышения ключевой ставки.

Минфин РФ вчера разместил 12-летний флоатер ОФЗ 29024 на 59 млрд руб. при спросе 249,8 млрд руб. Общий объем размещения ОФЗ за II квартал составил 836 млрд руб. при плане 850 млрд руб. При наличии высокого спроса Минфин вчера отсек большую часть заявок с дисконтом к вторичному рынку. Улучшение исполнения бюджета в мае-июне позволяет Минфину сохранять консервативную тактику при продаже нового госдолга.

Инфляция в РФ за неделю по 26 июня составила 0,16%, годовые темпы роста цен ускорились до 3,2% (в мае – 2,7%, в апреле – 2,5%). На фоне дефляции в июне 2022 г. на уровне 0,35% постепенное ускорение инфляции в июне 2023 г. соответствует ожиданиям.

Сегодня полагаем, что котировки ОФЗ будут консолидироваться около достигнутых уровней. Для 10-летних ОФЗ актуальным остается диапазон доходности 10,6 – 10,8% годовых. Возможное повышение ставки ЦБР в июле до 7,75 - 8,0%, мы считаем уже учтено в ценах среднесрочных и длинных ОФЗ.