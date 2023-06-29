ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня может продолжить движение к отметке 2800 пунктов

Облигации

Сегодня ждем нейтральную реакцию ОФЗ на недельные данные по инфляции в РФ.

В фокусе

Пара доллар-рубль завершила торги в среду ростом, преодолев отметку 86 руб.

Мы склонны полагать, что давление на позиции национальной валюты оказывало два ключевых фактора: во-первых, это снижение активности экспортеров на рынке на фоне окончания налоговых выплат, во-вторых, это волатильность на нефтяном рынке. При этом заметим, что спрос на валюту остается стабильным как со стороны импортеров, так и населения, - торговая активность долларом с расчетами «завтра» остается пониженной.

Мы полагаем, что доллар может инерционно продемонстрировать рост к району 87-88 руб., традиционный после окончания налогового периода. Однако отметим, что доллар выглядит локально перекупленным, что вряд ли позволит американской валюте пойти выше.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи в среду показал небольшой рост, практически вернувшись к отметкам, которые были на момент открытия торгов в пятницу. Продолжили активно дорожать бумаги Сургутнефтегаза, причём сильнее выросли именно обыкновенные акции. Под давлением были бумаги ЛУКОЙЛа и НОВАТЭКа. В финансовом секторе отметим обыкновенные акции Сбербанка, которые не смогли удержать отметку 240 руб., показав по итогам дня небольшой «минус». После сильного роста накануне довольно заметно просели бумаги сталелитейщиков. Из-за дивидендной отсечки наибольшее снижение показали акции МТС, динамика которых превысила размер самих выплат. Вероятно, инвесторы не уверены, что бумаги смогут быстро закрыть дивидендный гэп. В списке лидеров торгов среди наиболее ликвидных бумаг находились акции Соллерс и КАМАЗа. Более 7% прибавили бумаги Магнита на фоне новостей о том, что компания увеличила предложение о покупке собственных акций у инвесторов из недружественных стран практически в 3 раза.

Допускаем, что индекс МосБиржи сегодня может продолжить движение к отметке 2800 пунктов. Однако считаем, что он завершит торги ниже этого уровня. Основной риск, - это слабость нефтяных котировок, которая может быть отчасти компенсирована дешевеющим рублём по отношению к доллару. На этом фоне, вероятно, сегодня в списке лидеров могут вновь оказаться бумаги Сургутнефтегаза. Не исключаем продолжения роста акций Соллерс и КАМАЗа. А вот бумаги Норникеля могут быть под давлением ввиду сильного снижения цен на палладий и медь.

Россиискии рынок облигации

По итогам торгов в среду индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,02%, доходность по всей кривой ОФЗ выросла в среднем на 1 б.п. Давление на рынок оказывало ослабление рубля. Также сказывалось усиление ожиданий повышения ставки ЦБР на заседании 21 июля после высказываний зампред Банка России А. Заботкин о смещении баланса рисков в сторону проинфляционных. Он отметил, что на предстоящем заседании совет Банка России допускает возможность повышения ключевой ставки.

Минфин РФ вчера разместил 12-летний флоатер ОФЗ 29024 на 59 млрд руб. при спросе 249,8 млрд руб. Общий объем размещения ОФЗ за II квартал составил 836 млрд руб. при плане 850 млрд руб. При наличии высокого спроса Минфин вчера отсек большую часть заявок с дисконтом к вторичному рынку. Улучшение исполнения бюджета в мае-июне позволяет Минфину сохранять консервативную тактику при продаже нового госдолга.

Инфляция в РФ за неделю по 26 июня составила 0,16%, годовые темпы роста цен ускорились до 3,2% (в мае – 2,7%, в апреле – 2,5%). На фоне дефляции в июне 2022 г. на уровне 0,35% постепенное ускорение инфляции в июне 2023 г. соответствует ожиданиям.

Сегодня полагаем, что котировки ОФЗ будут консолидироваться около достигнутых уровней. Для 10-летних ОФЗ актуальным остается диапазон доходности 10,6 – 10,8% годовых.

Корпоративные и экономические события

Ожидания инвесторов по бумагам МТС ухудшились, акции выглядят переоцененными

После дивидендной отсечки (див. доходность составила 9,9%) акции МТС продолжили снижение, по итогам торгов упали на 12%.

Наше мнение: привлекательность бумаг среди инвесторов снизилась, ввиду того, что дивидендная доходность акций ниже доходности долгосрочных гособлигаций России, которая может увеличиться из-за ожидания повышения ключевой ставки. Полагаем, что коррекция в бумагах МТС в ходе ближайших торгов продолжится. Хотя и позитивно оцениваем долгосрочный инвестпрофиль компании.

Выкуп бумаг Магнитом у нерезидентов пользуется повышенным спросом

Недавно компания объявила, что планирует приобретать бумаги у нерезидентов с примерно 50% дисконтом, что позитивно было оценено за рубежом. На фоне выросшего спроса Магнит вчера объявил об увеличении объема обратного выкупа у инвесторов-нерезидентов до 29,8% (почти в 3 раза).

Наше мнение: Данное решение окажет позитивный эффект на котировки бумаг Магнита на МосБирже в ходе ближайших торгов: приобретение большего числа бумаг по цене ниже рынка увеличивает акционерную стоимость оставшихся бумаг и приближает компанию к восстановлению выплат дивидендов.