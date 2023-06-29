«Открытие»: Российский рынок смог закрыть торги четверга в плюсе

Андрей Кочетков, ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research»

Российский рынок смог закрыть торги четверга в плюсе. При этом волатильность в отдельных секторах говорит о том, что местные инвесторы не готовы поддерживать долгосрочную тенденцию роста. Плюс к этому представители ЦБ РФ уже намекают о повышении ставки. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 50,203 млрд руб.

По итогам торгов 28 июня индекс МосБиржи - 2780,92 п. (+0,15%), а индекс РТС - 1014,68 п. (-1,32%).

Лидеры роста на 23:00 мск:

Магнит ао 5 169 6,85% Сургнфгз 27,93 2,5% ПИК ао 754,2 2% Сегежа 5,4 1,89% Yandex clA 2 459,6 1,16%

Лидеры снижения на 23:00 мск:

МТС-ао 305,7 -11,89% AGRO-гдр 961,6 -2,38% ММК 46,29 -1,88% НЛМК ао 169,94 -1,43% СевСт-ао 1 171 -1,41%

4 отраслевых индекса российского рынка закрыли день в минусе, пять в плюсе и сектор информационных технологий закрылся с нулевым изменением. Наиболее сильный рост был в секторе строительных компаний (+1,20%). Сектор телекоммуникаций ожидаемо закрыл день хуже всех (-4,83%) благодаря провалу акций МТС после дивидендной отсечки.

Акции МТС (MTSS) потеряли 11,8%. При этом размер просадки заметно превышает выплачиваемые дивиденды, что может намекать на более длительный период восстановления. В бумагах «РусАгро» (AGRO) коррекция на 2,9% после роста более чем на 7% днём ранее. Также корректируются сталевары, которые накануне были среди лидеров.

Бумаги «Магнит» (MGNT) подорожали более чем на 5%. Бумаги розничной сети отреагировали на заявление компании о возможном удвоении предложения по оферте для нерезидентов. В рамках текущей оферты компания готова выкупить 10% акций, или (10 191 135 штук, по цене 2215 руб. Позже вечером стало известно, что компания увеличила тендерное предложение, которое ранее называлось офертой, до 30 370 000 акций, или до 29,8% всех акций. Предложение по выкупу бумаг по 2215 руб за штуку сложно назвать выгодным, но оно расчищает путь для дальнейших действий исключительно в рамках российской юрисдикции. Если ранее не было возможно выплачивать что-либо нерезидентам, то после предложения компания будет свободна от этих обязательств.

Бумаги «РусАл» (RUAL) подорожали почти на 9%, реагируя на перспективы изменения дивидендной политики. По требованию крупнейшего миноритарного акционера «СУАЛ Партнерс» , компания «РусАл» проведёт внеочередное собрание акционеров 1 августа. В «СУАЛ Партнерс» выразили недовольство рядом сделок по хеджированию цен на алюминий, а также в отношении дивидендной политики. Как минимум, отказ в предоставлении информации своим акционерам может стать основанием для обращения в суд. В «СУАЛ Партнерс» считают, что ряд сделок по хеджированию привел к многомиллионным убыткам. Пока сложно говорить о перспективах изменения дивидендной политики «РусАл», но вероятность этого всё же есть.

Рубль на торгах среды начинал день за здравие, а завершил явно с намёком на необходимость действий ЦБ РФ. Зам. председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам, что регулятор может повысить ставку на ближайшем заседании. «Ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», - заявил он. Заботкин отметил расширение внутреннего спроса и рост кредитования, что может стать поводом для рассмотрения вопроса повышения ставки для сдерживания инфляции. Данные Росстата показали, что к 26 июня инфляция в РФ ускорилась до 3,23% и это после того, как в конце апреля она была на целый процентный пункт ниже. То есть вероятность неблагоприятного сценария ускорения инфляции из-за слабого курса становится реальностью. Собственно говоря, в конце прошлого года рубль был на уровне 69,90 за доллар и 74,30 за евро, что существенно отличается от текущих значений. Соответственно, столь резкое изменение курса не может не транслироваться в инфляцию импортных цен. Поэтому, если ЦБ РФ намерен сохранять режим стимулирования экономики, то с этим уже пора что-то делать. Хотя, конечно, Росстат отчитался о минимальной безработицы на уровне 3,2%, но причины этому всем известны. Годовой прирост экономики в мае достиг 5,4%, но для России этого также мало. Промышленное производство ускорилось до 7,1% в мае с 5,2% в апреле, а рост реальных зарплат ускорился до 10,4% в апреле с 2,7% в марте. Рост розничных продаж также увеличил темпы роста до 9,3% в мае с 7,8% в апреле.

По состоянию на 23:00 мск:

DXY - 102,615 (+0,48%),

EUR/USD - $1,0917 (-0,4%),

GBP/USD - $1,2641 (-0,86%),

USD/JPY - 144,43 (+0,24%),

USD/RUB – 86,37 (+1,54%),

EUR/RUB – 94,30 (+1,15%),

CNY/RUB – 11,899 (+0,94%).

Американские индексы завершили день разнонаправленно. Инвесторы решили забыть о потенциальных ограничениях экспорта в Китай чипов для искусственного интеллекта. Собрание представителей центральных банков в португалии также не принесло свежих суждений в повестку дня. Разве только можно сказать, что председатель ФРС Джером Пауэлл отметил необходимость следить за статистикой, которая ещё не отразила решения ФРС в последние месяцы. Коллеги Джерома Пауэлла были ещё менее ясными в своих выражениях. Глава Банка Англии Эндрю Бейли лишь отметил, что подведомственное ему учреждение было вынуждено повысить ставку на 50 базисных пунктов. Относительно дальнейших действий он был немногословен. Глава Банка Японии Уэда вовсе заявил о том, что Банк Японии вовсе не обязан реагировать на ситуацию, так как инфляция снижается без усилий регулятора. Если же иена будет чрезмерно слабеть, то, по словам Уэды, Банк Японии вмешается. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард проговорила свои обычные тезисы. Единственно, можно отметить то, что ссылки на зависимость политики от статистики были более частыми.

Однако вернемся к американским акциям. General Mills (GIS) отчиталась о прибыли выше прогнозов, но с меньшей выручкой. При этом General Mills повысила квартальные дивиденды. Глава Nvidia (NVDA) отметил свою осведомлённость относительно планов администрации США ограничить экспорт чипов для искусственного интеллекта в Китай, но также подчеркнул, что это не касается текущих результатов, а далее компания приспособится. По текущим оценкам, Китай обеспечивает до 20%-25% выручки компании. Глава Foxconn (FXCOF) вовсе заметил, что у Apple (AAPL) пока нет планов отказаться от китайского производства.

Динамика по секторам: Energy -1,02%, Communication Services +0,8%, Consumer Discretionary +0,25%, Real Estate +0,21%, Technology -0,02%, Industrials -0,04%, Financials -0,18%, Health Care -0,35%, Consumer Staples -0,59%, Materials -0,68%, Utilities -1,48%.

По итогам торгов:

DJIA - 33852,66 п. (-0,22%),

S&P 500 - 4376,86 п. (-0,04%),

NASDAQ - 13591,75 п. (+0,27%).

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Китае и Гонконге акции снижались. Сектор недвижимости торговался в минусе, ожидая новости о новых стимулах, которые так и не появляются. Продолжает снижаться сектор искуственного интеллекта, реагируя на планы США запретить экспорт чипов. Меж тем, министр финансов США Джаннет Йеллен заявила о том, что рассчитывает снизить напряжённость между США и КНР во время своего визита в июле.

Иена ослабла до 144,6 за доллар, что стимулировало рост акций японских экспортёров. Впрочем, акцентированный рост наблюдался в бумагах Advantest Corp. (+2,8%) и Tokyo Electron (+2,6%) в надежде, что американские ограничения на экспорт в Китай обойдут японские компании.

По состоянию на 9:20 мск:

NIKKEI 225 - 33234,14 п. (+0,12%),

Hang Seng - 18887,52 п. (-1,48%),

Shanghai Composite - 3188,29 п. (-0,03%).

Нефть дешевела в рамках азиатских торгов. Отсутствие стимулов в Китае заставляет нефтяных спекулянтов закладываться на более низкий спрос. Меж тем, в самих США запасы продолжили снижаться. Согласно данным Минэнерго, на неделе до 23 июня коммерческие запасы нефти -9,6 млн баррелей, бензина +603 тыс. баррелей, а дистиллятов +123 тыс. баррелей. Стратегические резервы США сократились 13-ую неделю подряд. За прошедший отчётный период администрация США продала 1,35 млн баррелей.

По состоянию на 9:40 мск: