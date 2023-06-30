ПСБ: Пара доллар-рубль продолжила свой рост, преодолев отметку 87,5 руб.

Торговая активность долларом с расчетами «завтра» резко увеличилась к июньским максимумам, при этом доллар вновь демонстрирует уверенный рост несмотря на восстановление нефтяных котировок. Мы считаем, что помимо окончания налогового периода, что влияет на сужение предложения валюты на рынке, дополнительный спрос на иностранную валюту мог оказать Магнит, решивший расширить программу выкупа бумаг у инвесторов нерезидентов (ранее отмечался повышенный спрос у инвесторов с недружественных стран).

На утро пятницы доллар продолжает свой рост. Мы считаем, что в ходе сегодняшних торгов пара доллар-рубль потенциально может протестировать отметку 88 руб., однако отметим, что американская валюта выглядит ощутимо перекупленной на рынке, ввиду чего стоит ожидать скорой коррекции.