ПСБ: Индекс МосБиржи попытается сегодня завершить торги выше отметки 2800 пунктов

Облигации

Ослабление рубля оказывает давление на цены ОФЗ. Тем не менее, с учетом уже прошедшей в июне коррекции ожидаем стабилизацию котировок рублевых гособлигаций.

В фокусе

Сегежа реагирует на ослабление рубля

Сегежа - ведущий лесопромышленный холдинг в РФ, который объединяет 50 предприятий лесной, дерево-обрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Финансовые результаты компании постепенно восстанавливаются после падения 2022 года, демонстрируя положительную динамику по всем ключевым статьям в 1 квартале. Бизнес Сегежи может дополнительно выиграть от тренда на ослабление рубля, так как сильно ориентирован на экспорт. Мы ждем, что ожидания поступательного улучшения финпоказателей будут способствовать росту котировок акций Сегежи, целевым уровнем волны роста в настоящее время считаем отметку 7 руб.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи продолжил восходящую динамику, протестировав в течения дня отметку 2800 пунктов. Динамика бумаг была разнонаправленной, заметное движение показали лишь отдельные акции. Среди лидеров вновь оказались бумаги Сургутнефтегаза. Обыкновенные акции компании вернулись к уровням конца февраля 2022 года, а привилегированные - к значениям, которые наблюдались осенью 2021 г. Основная причина, на наш взгляд, - это продолжающийся откат рубля, что сулит высокие будущие дивиденды для акционеров Сургутнефтегаза. Обновили локальный максимум бумаги АФК Система, после пяти дней снижения показали небольшой «плюс» акции ВТБ. В металлургическом секторе в аутсайдерах оказались золотодобытчики, бумаги которых реагируют на слабость котировок золота. Постепенно улучшается техническая картина в акциях АЛРОСА, - закрепление выше 70 рублей даст импульс к дальнейшему их росту. Скорректировались лидеры предыдущего дня: бумаги Соллерс, КАМАЗ и Магнита. Акции Сегежи показали наибольший рост среди бумаг, входящих в индекс МосБиржи. Значимых новостей по компании не было – по нашему мнению, триггером роста начало выступать ослабление рубля. Надеемся, что в ближайшее время акции смогут обновить максимум апреля текущего года, что позволит рассчитывать на продолжение роста.

Считаем, что индекс МосБиржи попытается сегодня завершить торги выше отметки 2800 пунктов. На наш взгляд, поддержку рынку окажут прежде всего акции нефтегазовых компаний на фоне постепенного восстановления цен на нефть. Кроме этого, обыкновенные акции Сбербанка продолжают консолидироваться вблизи 240 руб., что даёт повод ожидать их сильного роста. Из прочих бумаг отдаём предпочтение компаниям, которые выигрывают от ослабления рубля: Сургутнефтегаз, Сегежа и АЛРОСА.

Россиискии рынок облигации

В четверг ОФЗ торговались в небольшом минусе. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,07%, доходность индекса выросла до 9,83% (+1 б.п.). Давление на рынок оказывало ослабление рубля. Курс доллара США вырос до 87,6 руб./$1 (+1,2 рубля), Евро - до 95,1 руб./EUR1 (+80 копеек). Также сказывался рост доходности облигаций на глобальном рынке на фоне хорошей статистики из США и усиления ожиданий более жесткой денежно-кредитной политики ФРС. Доходность UST-10 выросла до 3,85% (+14 б.п.).

С начала этой недели кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 5 б.п., а накопленным итогом после заседания ЦБР 9 июня уже на 18 б.п. Полагаем, что потенциал дальнейшего роста доходности ОФЗ ограничен. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 10,6 – 10,8% годовых.

Корпоративные и экономические события

Акционеры ТГК-1 одобрили решение не платить дивиденды за 2022 год

Акционеры ТГК-1 на годовом собрании 27 июня, прошедшем в заочной форме, приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в материалах компании. Чистую прибыль за 2022 год в размере 7,13 млрд рублей акционеры решили не распределять.

Наше мнение: ранее СД компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, поэтому решение акционеров ожидаемо. Наличие иностранного акционера Fortum в капитале компании может являться сдерживающим фактором для выплат дивидендов.