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ПСБ: Ослабление рубля оказывает давление на цены ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг ОФЗ торговались в небольшом минусе. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,07%, доходность индекса выросла до 9,83% (+1 б.п.). Давление на рынок оказывало ослабление рубля. Курс доллара США вырос до 87,6 руб./$1 (+1,2 рубля), Евро - до 95,1 руб./EUR1 (+80 копеек). Также сказывался рост доходности облигаций на глобальном рынке на фоне хорошей статистики из США и усиления ожиданий более жесткой денежно-кредитной политики ФРС. Доходность UST-10 вчера выросла до 3,85% (+14 б.п.)

С начала этой недели кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 5 б.п., а накопленным итогом после заседания ЦБР 9 июня уже на 18 б.п. Полагаем, что потенциал дальнейшего роста доходности ОФЗ ограничен. Для 10-летних ОФЗ актуальным видим диапазон доходности 10,6 – 10,8% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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