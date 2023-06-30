ПСБ: Сегодня Brent инерционно будет попытаться вернуться выше 75 долл./барр.

Евгений Локтюхов, ПСБ

Ситуация на рынке нефти стабилизировалась к концу недели, но остается непростой - котировки нефти марки Brent вновь пытаются, после очередного теста района минимумов года, вернуться в зону 75-78 долл./барр. Вчера способствовало развитию отскока цен на нефть улучшение общерыночных настроений, поддерживаемое американской статистикой: финальная оценка роста ВВП США за 1 квартал составила 2% в аннулизированной форме (+0,5% кв/кв), что на 0,7% выше, чем по предыдущей оценке, за счет пересмотра вверх ряд компонент, в первую очередь, потребления.

Торможение по сравнению с 4м кварталом прошлого года (2,6% в аннуализированной оценке) оказалось незначительным и происходило на фоне сокращения второй квартал подряд инвестиционной активности, обусловленной усилением сокращения корпоративных прибылей (с учетом налогов - на 5,9% кв/кв). Таким образом, эти данные, наряду с неплохими недельными данными по рынку труда в стране (число заявок на пособия по безработице сократились до 239 тыс.), подкрепили ожидания, что потребление, в том числе и спрос на топливо, может остаться устойчивым.

Сегодня Brent торгуется в небольшом "плюсе", чуть ниже отметки 75 долл./барр. Импульс к отскоку выглядит слабым: опасения по росту ставок и неуверенность в крепости китайской экономики продолжают препятствовать уверенному росту. Сегодня утром вышли официальные PMI по КНР, которые не добавили ясности: промышленный PMI оставил 49 пунктов, указывая на слабый спад, PMI в секторе услуг Поднебесной - снизился до 53,2 пунктов с 54.5 - в мае.

Мы продолжаем оценивать состояние рынка нефти как непростое. Рынок пытается подрасти, но пока, по моему мнению, не имеет сильных конъюнктурных триггеров поддержки, необходимых для уверенного закрепления выше 75 долл./барр.. Риски очередного теста 70-72 долл./барр. в ближайшие дни сохраняются; поводом может выступить появление негативных новостей по деловой активности (в начале следующей недели публикуются страновые PMI) после выходного в США (в понедельник страна празднует День независимости).