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ПСБ: Повышение ожиданий по ключевой ставке ЦБР провоцирует рост доходности ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу продажи ОФЗ активизировались. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,16%, доходность индекса выросла до 9,88% (+5 б.п.). За прошлую неделю кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 10 б.п., а за весь июнь уже на 30 – 40 б.п. Доходность 2-летних ОФЗ-26234 выросла до 8,8% годовых, 10-летних ОФЗ-26221 – до 10,82%. Основным драйвером переоценки рублевых облигаций мы видим повышение ожиданий по уровню ключевой ставки ЦБР. В пользу ужесточения денежно-кредитной политики выступает усиление проинфляционных рисков на фоне ослабления рубля, высоких темпов розничного кредитования, роста доходов населения, активизации потребительского спроса.

Полагаем, что на этой неделе инвесторы продолжат пересматривать ожидания в пользу более высокого уровня ставки ЦБР. Смещение консенсус-прогноза по ставке в диапазон 8,5 – 9,0% может привести к дальнейшему росту доходности ОФЗ. Для 10-летних ОФЗ на этой неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8 – 11,0% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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