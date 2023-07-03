Комментарии

ПСБ: Пара доллар-рубль усилила свой рост, вернувшись в восходящий тренд начала года, выше отметки 89,5 рублей

Доллар продемонстрировал резкий рост (+2,3%), аналогичный концу 2022 года, при этом торговая активность оставалась повышенной второй день подряд. В заключительный день недели, по нашим оценкам, активизировался спекулятивный капитал на фоне «пробития» важных уровней сопротивления, что косвенно подтверждается ростом объемов во фьючерсах, а также снижением средней сделки на бирже.

На утро понедельника доллар заметно дешевеет – валюта ощутимо переоценена как с фундаментальной, так и конъюнктурной точки зрения. Мы полагаем, что в условиях сокращенного рабочего дня сегодня и выходного дня завтра в США из-за Дня независимости, давление на позиции американской валюты может сохраниться, преимущественно движимое активными операциями спекулянтов.  Считаем актуальным диапазоном 86-88 руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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