ПСБ: Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи останется в диапазоне 2760-2810 пунктов

Облигации Для 10-летних ОФЗ на этой неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8- – 11,0% годовых.

В фокусе

Слабый рубль «на руку» префам Сургутнефтегаза

Ослабление курса рубля до практически 90 руб./долл. усилило интерес инвесторов к таким бумагам как привилегированные акции Сургутнефтегаза. Как стало известно из отчетности компании за 2022 г., «кубышка» осталась и скорее всего - в основном в долларах, а, значит, ослабление курса рубля приведет к валютной переоценке, что трансформируется в обильные дивиденды по «префам». На этом фоне бумаги Сургутнефтегаза за неделю выросли почти на 10%. Но необходимо, чтобы слабый курс сохранился именно на конец 2023 года. Наш текущий базовый прогноз – 87-90 руб./долл., это настраивает на дивиденды по «префам» более 10 руб. на бумагу.

Пара доллар-рубль усилила свой рост, вернувшись в восходящий тренд начала года, выше отметки 89,5 руб.

Доллар продемонстрировал резкий рост (+2,3%), аналогичный концу 2022 года, вплотную приближаясь к 90 руб., при этом торговая активность оставалась повышенной второй день подряд. В заключительный день недели, по нашим оценкам, активизировались небольшие участники на фоне «пробития» важных уровней сопротивления, что косвенно подтверждается ростом объемов во фьючерсах и снижением средней сделки на бирже.

На утро понедельника доллар заметно дешевеет – валюта, по нашему мнению, ощутимо переоценена как с фундаментальной, так и конъюнктурной точки зрения. Мы полагаем, что сегодня в условиях сокращенного рабочего дня в США (и выходного дня завтра из-за Дня независимости), давление на позиции американской валюты может сохраниться, преимущественно движимое активными операциями спекулянтов. Ждем в начале недели отката в коридор 86-88 руб.

Россиискии рынок акции

Индекс МосБиржи завершил торги в пятницу немного ниже отметки 2790 пунктов. Объёмы торгов продолжили снижаться, составив 49,4 млрд руб. – минимумы с 22 июня. Большинство бумаг, входящих в индекс МосБиржи, показало негативную динамику. Однако был ряд бумаг, которые двигались против рынка. Акции Транснефти прибавили 1,3% на фоне решения акционеров выплатить дивиденды по итогам 2022 года. Восходящую динамику продолжили «префы» Сургутнефтегаза, обновив максимум с июля 2021 года на фоне слабеющего рубля. В металлургическом секторе вновь выделялись бумаги сталелитейщиков, - отметим здесь акции ММК, которые смогли обновить локальные максимумы и в целом выглядят сильнее аналогов. Заметно подорожали и бумаги АЛРОСА, превысив отметку 70 руб. Инвесторы надеются, что компания может объявить о выплате дивидендов за 1 полугодие 2023 г. ближе к концу лета. Акции Сегежи снова оказались в лидерах роста ввиду экспортной направленности бизнеса, - ослабление рубля благоприятно сказывается на финансовых показателях компании. Из аутсайдеров отметим бумаги МТС, которые продолжили снижаться после дивидендной отсечки. На наш взгляд, они на данный момент перепроданы - надеемся на небольшое их восстановление в ближайшие дни.

Ожидаем, что сегодня индекс МосБиржи удержится в диапазоне 2760-2810 пунктов. Поддерживающим фактором, в условиях склонности участников рынка инерционно наращивать «длинные» позиции, выступает отсутствие значимых негативных событий по итогам прошедших выходных. В то же время давление будет оказывать крепнущий рубль, из-за чего в аутсайдерах могут оказаться экспортёры, а также слабость нефтяных котировок.

Россиискии рынок облигации

В пятницу продажи ОФЗ активизировались. Индекс цен гособлигаций RGBI снизился на 0,16%, доходность индекса выросла до 9,88% (+5 б.п.). За прошлую неделю кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 10 б.п., а за весь июнь уже на 30 – 40 б.п. Доходность 2-летних ОФЗ 26234 выросла до 8,8% годовых, 10-летних ОФЗ-26221 – до 10,82%. Основным драйвером переоценки рублевых облигаций выступает повышение ожиданий по уровню ключевой ставки ЦБР. В пользу ужесточения денежно-кредитной политики выступает усиление проинфляционных рисков на фоне ослабления рубля, высоких темпов розничного кредитования, роста доходов населения, активизации потребительского спроса.

Полагаем, что на этой неделе инвесторы продолжат пересматривать ожидания в пользу более высокого уровня ставки ЦБР. Смещение консенсус-прогноза по ставке в диапазон 8,5 – 9,0% может привести к дальнейшему росту доходности ОФЗ. Для 10-летних ОФЗ на этой неделе актуальным видим диапазон доходности 10,8- – 11,0% годовых.

Корпоративные и экономические события

Ростелеком объявил об отмене ГОСА, назначенного на 30 июня; новую дату собрания пока не назвал

Совет директоров ПАО "Ростелеком" отменил ранее принятое решение о созыве годового собрания акционеров 30 июня, говорится в сообщении компании.

Причины такого решения не уточняются. Информация о новых сроках созыва и проведения годового собрания акционеров по итогам 2022 года будет раскрыта дополнительно после принятия соответствующих решений, говорится в сообщении.

Наше мнение: новость умеренно негативная, так как ставит на паузу вопрос о дивидендных выплатах за прошлый год. До появления новых вводных бумаги Ростелекома могут быть под давлением.

Qiwi отчиталась о ходе реструктуризации: активы в РФ уходят в АО "Киви", Казахстан - в международный контур

Qiwi plc отчиталась о ходе реализации плана реструктуризации, который был принят в целях сохранения листинга на Nasdaq. Международный периметр создан: из АО Киви в Qiwi plc передан актив в Казахстане. Параллельно подписаны все необходимые обязывающие документы о передаче практически всех российских активов Qiwi plc на баланс АО Киви, сказано в релизе. Речь, в частности, о группах компаний ROWI, RealWeb, ООО КИВИ Финанс и других юрлицах. Полностью процесс выхода Qiwi plc из российских активов планируется завершить к 30 августа.

Наше мнение: бумаги Qiwi в пятницу реагировали на новость ростом в моменте на 5%, но по итогу дня откатились. Мы напоминаем, что Qiwi plc и АО Киви будут развиваться отдельно друг от друга. На МосБирже сохраняется листинг расписок Qiwi (международного бизнеса). Но про смену статуса российских активов АО Киви на публичный пока никакой информации нет, а значит ее бумаги остаются высоко рискованной инвестицией.